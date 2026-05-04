Turistas fueron a restaurante en Costa Rica, dijeron que era caro y desataron ola de comentarios de ticos

Los creadores de contenido cubanos Joel Janero y Amelia generaron muchos comentarios en TikTok tras compartir su primera experiencia en un restaurante en Costa Rica, donde señalaron que les resultó caro, lo que provocó una avalancha de reacciones de usuarios ticos.

Primer contacto con la comida tica

Joel Janero y Amelia documentaron su llegada a Costa Rica en redes sociales. (Instagram/Instagram)

La pareja, que vive en Miami, viajó esta semana a Costa Rica y documentó su experiencia en un video que muestra desde el vuelo hasta su llegada al país.

Según contaron, al aterrizar en el aeropuerto y debido a la hora, tuvieron pocas opciones para comer.

“Al salir del aeropuerto nos estaba esperando una señora para entregarnos el carro que rentamos y, como llegamos tarde y casi todo estaba cerrado, fuimos a este restaurante que se llama Rosti, que está al lado del aeropuerto”, relataron.

Sobre esa primera comida, añadieron: “Era nuestro primer choque con comida costarricense y, a pesar de que no fue el más económico, ayudó a quitar el hambre por lo menos”.

A pesar de esos comentarios, mostraron lo que era un casado y elogiaron el plátano maduro con queso.

Ticos reaccionan con consejos y advertencias

Joel Janero y Amelia documentaron su llegada a Costa Rica en redes sociales. (Instagram/Instagram)

El video suma miles de reproducciones y generó múltiples comentarios de costarricenses, quienes no tardaron en reaccionar.

“Costa Rica es caro, sepan de una vez”, escribió un usuario.

“Visiten sodas para almuerzos y cenas”, recomendó otra persona.

“Si no saben, pregunten, van a aprovechar mejor su dinero”, agregó otro comentario.

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“Comer en sodas es la mejor recomendación que les podemos dar”, insistió un usuario.

“Visiten sodas, los restaurantes no son tan tradicionales”, señalaron en redes.

Además, algunos usuarios explicaron que el restaurante visitado no representa la gastronomía típica del país.

“Les recomiendo buscar una soda, ese restaurante es una franquicia extranjera”, comentó otro internauta.

Tras esa primera experiencia, la pareja pasó la noche en un apartamento en San José y luego continuó su viaje hacia San Carlos, como parte de su recorrido por el país.