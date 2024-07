Una de las favoritas al Miss Universe Costa Rica sorprendió a todos al anunciar su renuncia

Angelina Santarosa renunció al Miss Universe CR (Instagram)

Angelina Santarosa anunció este lunes en el reality del Miss Universe Costa Rica que no seguirá en el concurso para ser la próxima reina de belleza costarricense.

La oriunda de Puntarenas, de 19 años de edad, sorprendió a la producción y sus compañeras al contar que tomó la decisión de renunciar al reality y por ende al certamen.

Una de las presentadoras del reality, Catalina Mendieta, dio la noticia y en medio de lágrimas Santarosa lo confirmó.

“Bueno sí, la noticia es esa, por motivos personales se me complica muchísimo, mucho, seguir en la competencia, la organización hizo hasta lo imposible para que yo me quedara, es algo que he estado analizando por muchos días sobre todo el viernes y fue un momento muy complicado y al final tuve que tomar la decisión, es por problemas personales, por cuestiones que debo cumplir”, justificó en el programa.

LEA MÁS: Expulsada del Miss Universe Costa Rica está enojadísima y cuenta por qué la sacaron del concurso

Mientras ella se despedía, las otras participantes no pudieron aguantar las lágrimas.

“Estoy superagradecida de haber conocido a estas chicas tan maravillosas, las amé a cada una, siento que me llevé superbién con todas, con la producción. Estoy muy agradecida con Mami Yess (Yessenia Ramírez, directora del certamen) por protegernos y porque sé que el objetivo es que todos brillemos acá y también estoy agradecida con la gente allá en casita y tengo el honor de saber que alguna de ellas nos va a representar en el Miss Universo”, comentó.

Para finalizar, agregó que no es un adiós, porque solo tiene 19 años y aunque se termina su participación en esta oportunidad, se va a seguir preparando para volver con más fuerza y luchar para ganar el Miss Universe Costa Rica.

Esta es la tercera salida que se da del reality en los últimos días. Carlina Bonilla renunció el 11 de junio y el viernes anterior eliminaron a Pamela Cascante.

Se espera que queden eliminadas cuatro chicas más para que pasen 13 a la final, que será el 10 de setiembre.