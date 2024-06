Expulsada del Miss Universe Costa Rica está enojadísima y cuenta por qué la sacaron del concurso

Pamela Cascante tiene 24 años y es vecina de Heredia. (Instagram)

La organización del Miss Universe Costa Rica expulsó este viernes a una de las 19 precandidatas del certamen de belleza que buscaba uno de los 15 puestos disponibles para luchar en la gran final por la corona y representar al país en el Miss Universo 2024.

Pamela Cascante, de 24 años y vecina de Heredia, fue la primera eliminada del reality show Rumbo a la gala, que mide a las precandidatas en competencias y pruebas en busca de las candidaturas oficiales al concurso, organizado este año por ¡Opa!

LEA MÁS: Precandidatas del Miss Universe Costa Rica 2024: ninguna es de Alajuela y la “más grande” tiene 38 años

La salida de la asistente de pacientes del certamen se anunció este viernes y este sábado en horas de la tarde, la guapa muchacha y mamá de un niño, reaccionó muy enojada por su salida, pues dijo que la sacaron por algo que no tuvo que ver con su desempeño.

Pamela Cascante hizo esta publicación en Instagram. (Instagram)

“Me hubiera encantado que no fuera eliminada de esa manera. Se me hubiera hecho más justo el que dijeran la verdad del porqué no podía continuar, a mí no me da pena decir que soy de bajos recursos y yo misma me hubiera retirado al frente de todos ese mismo jueves, diciendo que no podía continuar por falta de recursos económicos”, dijo la muchacha.

A Pamela se le informó sobre su eliminación durante una transmisión vía Zoom, ya que, según explicó Catalina Mendieta, una de las presentadoras del reality, la joven estaba enferma y no se sentía bien, por lo que no pudo estar en el canal ese día.

Mendieta se deshizo en halagos con Pamela antes de darle la noticia de que no seguiría en la competencia, pero nunca se refirió a las razones que pesaron en su salida.

LEA MÁS: ¿Qué dicen los expertos de las precandidatas al Miss Universe Costa Rica 2024?

Cascante también aseguró que su situación económica era algo que sabía la organización y que incluso le habían dicho que la iban a apoyar.

“Me ilusionaron con que me iban a apoyar, que no era una razón (la económica) por la cual yo me saliera, cuando solo querían planearlo para solo eliminarme. O sea, yo encantada y superorgullosa de decir que me retiro por falta de dinero antes de que me eliminaran así”, manifestó.

Según el canal ¡Opa!, nuevo organizador del concurso, semana a semana eliminarán a una precandidata hasta que queden 15, que son las que se medirán en la noche de elección y coronación, programada para el próximo 10 de setiembre.

Pamela Cascante quería ser Miss Universe Costa Rica. (Instagram)

Hasta el momento, la organización no se ha referido a lo que dijo Pamela a quien, dijeron, le tiene varios regalos en el canal.

LEA MÁS: ¡Socollón en el “nuevo” Miss Costa Rica! Precandidata de más edad renunció al concurso