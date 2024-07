Una de las influencers más famosas de España muestra las bellezas de Costa Rica al mundo

Influencer española Sofía Moreno disfruta de Costa Rica (Instagram)

La famosa creadora de contenido española, Sofía Moreno, conocida como Sofía Surfers, les muestra las bellezas de Costa Rica a millones de seguidores.

La joven española, famosa en el mundo de las redes sociales y hermana de la conocida Lola Lolita, se vino a disfrutar del país con varios amigos y todo lo ha documentado en sus redes sociales, donde suma millones de seguidores.

Moreno lleva varios días en el suelo costarricense y ha estado en Limón, Alajuela y Guanacaste, sin duda no se ha querido perder nada de lo que el país le ofrece al turismo.

“Buenas, Costa Rica. Pura vida, encantada de estar aquí”, escribió en su Instagram.

Ella tiene más de seis millones de seguidores en redes sociales y se ha encargado de subir mucho material y en todos ha dejado muy claro cuál es su ubicación.

Uno de los videos sobre su paso por Costa Rica con más reproducciones es uno donde se acerca a alimentar a unos perros callejeros, que aseguró que, si pudiera, se los llevaba para España.

“Aquí en Costa Rica, como en casi todos los países, siempre hay un montón de perros abandonados y me da mucha pena porque sabéis que amo a los animales, da mucha pena. He pasado ya varias veces por un sitio donde hay dos perritos que ni se levantan y les he comprado comidita, para por lo menos darles comidita, porque me siento muy mal si no hago nada”, menciona en el video.

Actualmente, Moreno y sus amigos están en Tamarindo y no parece que tenga planes para salir pronto del país, ya que el viaje es como de 15 días y lleva mucho menos de eso.