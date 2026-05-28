Uno de los galanes más cotizados del mundo dejó Hollywood para venirse a vivir a Costa Rica

Uno de los galanes más recordados de la televisión mundial dejó atrás Hollywood y ahora disfruta una vida completamente distinta en Costa Rica.

Se trata de Jason Lewis, actor y modelo estadounidense famoso por interpretar a Smith Jerrod en la exitosa serie y películas de Sex and the City.

Dejó Hollywood para empezar otra vida en Costa Rica

El actor se hizo mundialmente famoso por Sex and the City. (Alberto Martin)

El actor de 54 años reveló recientemente que decidió mudarse desde California hacia Costa Rica para enfocarse en una nueva etapa muy alejada de los reflectores.

Actualmente vive en el país mientras trabaja en una ambiciosa saga de fantasía compuesta por nueve novelas.

Según contó en una entrevista con The Hollywood Reporter, su proyecto está inspirado más en historias como El Señor de los Anillos que en fantasías tradicionales.

“Se parece más a El Señor de los Anillos. Es fantasía épica. Es mi propio sistema de magia, basado más en la física”, explicó.

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El estadounidense confesó que el proceso creativo terminó cambiándole completamente la vida.

“Literalmente, me senté con papel y bolígrafo e hice una especie de lista de deseos sobre cómo quería diseñar mi vida”, comentó.

Surf, playa y aprender español

Jason Lewis dejó Hollywood para comenzar una nueva vida en Costa Rica. (Tomada de X/X)

El actor también explicó por qué Costa Rica terminó siendo el lugar perfecto para comenzar esta nueva etapa.

“Quería un estilo de vida saludable y acceso a buena comida”, aseguró.

Además, confesó que su amor por el surf influyó muchísimo en la decisión.

“Practico surf y estar justo al lado de la playa me motiva mucho a mantenerme en forma”, detalló.

Lewis también reveló que otro de sus objetivos personales era aprender español mientras desarrollaba su carrera como escritor.

Actualmente, el actor aseguró que ya trabaja en el sétimo libro de la saga y que incluso ha pasado por varios borradores del proyecto.

“La primera trilogía es un relato idealista. La del medio trata sobre cuando las buenas intenciones se vuelven terribles. Y la última es más bien una historia de redención”, adelantó sobre la historia.

Aunque continúa siendo recordado mundialmente por su papel en Sex and the City, el estadounidense ahora parece disfrutar mucho más una vida tranquila entre naturaleza, playa y escritura en Costa Rica.