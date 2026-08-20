Teleguía Farándula

Uno de los programas más queridos por los ticos regresó a la televisión nacional tras muchos años fuera

Primera producción de vida silvestre realizada completamente por Teletica en alta definición y 4K

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
María Jesús Padra, periodista de Teletica.
María Jesús Padra, es jefa de información de 7 Días (redes/Instagram)

Uno de los programas más recordados por miles de ticos amantes de la naturaleza regresó este miércoles a la televisión nacional tras varios años fuera de pantalla.

Se trata de El Planeta Azul, espacio que volvió a canal 7 con una nueva etapa y que provocó una ola de comentarios positivos en redes sociales de personas que celebraron su regreso.

El primer especial de esta nueva temporada se tituló Costa Rica: Cuna de ballenas y se centró en la historia de las ballenas jorobadas que llegan al Pacífico Sur costarricense.

LEA MÁS: Exbailarina de A todo dar despierta la preocupación tras pedir oraciones desde camilla de un hospital

La producción documentó desde el embarazo hasta la crianza de los ballenatos y mostró uno de los fenómenos naturales más impresionantes que se pueden observar en nuestras costas.

El regreso fue con una producción hecha en Costa Rica

El documental fue desarrollado durante tres años en el golfo Dulce y bahía Ballena.

El trabajo contó con el respaldo de biólogos, investigadores y especialistas en ciencias naturales, quienes verificaron la información científica presentada.

Además, esta nueva etapa representa el primer documental de vida silvestre realizado completamente por Teletica, con grabaciones en alta definición y resolución 4K.

Por eso, en redes sociales muchos celebraron que el programa regresara con contenidos dedicados a la biodiversidad, la fauna y los ecosistemas de Costa Rica.

La intención es que el espacio mantenga un formato trimestral, con nuevas producciones cada tres meses.

El programa se puede ver los miércoles a las 8 de la noche.

Ballena jorobada permanece varada por tercera vez en aguas poco profundas de la bahía de Wismar, en Alemania, mientras equipos evalúan cómo guiarla hacia mar abierto.
El Planeta Azul regresó a la televisión nacional con un documental sobre ballenas jorobadas en Costa Rica. (Foto ilustrativa) (DANIEL MULLER/AFP)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Bahía Ballenatelevisión nacionalEl Planeta Azul
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.