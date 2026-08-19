Exbailarina de A todo dar despierta la preocupación tras pedir oraciones desde camilla de un hospital

Una recordada exbailarina del desaparecido programa A todo dar despertó la preocupación este miércoles al aparecer desde la camilla de un hospital pidiendo oraciones.

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Se trata de la exmodelo y actual presentadora en la televisión guatemalteca Paola Calderón Hütt, quien alertó que algo en su salud no anda bien con publicaciones que hizo en Instagram desde el hospital.

Paola Calderón Hütt trabaja como presentadora de televisión en un canal de Guatemala. (redes/Instagram)

Pidió oraciones

“Ausente por unos días, pero si pudiera pedirles algo es que me tengan en sus oraciones una vez más”, escribió Paola, quien fue Miss Costa Rica en 2021.

Calderón acompañó ese primer mensaje de una fotografía de Jesús Sacramentado, evidenciando que su situación la puso en manos de Dios.

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La segunda imagen fue la más preocupante y reveladora, pues Paola aparece en un cuarto de hospital, acostada en una camilla y con bata azul que hacen pensar que ella está hospitalizada.

“Todo bien. Ya les contaré”, escribió la guapa.

Paola Calderón Hütt preocupó con esta fotografía que compartió este miércoles. (Instagram/Instagram)

¿Por una cirugía anunciada?

Hace unos días, Paola contó que se iba a someter a una cirugía de cambio de implantes de pecho, tras 25 años; sin embargo, no es claro si su ingreso al hospital es para ese procedimiento médico.

Este año ha sido retador para Pao, quien también se sometió a una cirugía en Colombia por los biopolímeros que tiene en sus glúteos.

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