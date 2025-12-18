Varios de los personajes más queridos del redondel de Zapote regresan tras cinco años fuera

Después de cinco años de ausencia, varios de los personajes más queridos de los Toros de Zapote regresan al redondel donde nació la tradición. Los Superamigos volverán a presentarse este año, en lo que será su regreso “a casa” tras temporadas marcadas por la pandemia y cambios de sede.

Jonathan Monge Araya, líder del grupo, explicó a La Teja que la salida de Zapote se dio, primero, por la emergencia sanitaria, y luego por decisiones logísticas y contractuales que los llevaron a presentarse en otros escenarios como Palmares y Pedregal.

Los Súperamigos van a estar en los toros de Zapote. (MAYELA LOPEZ)

“Son cinco años sin estar en Zapote. Primero fue la pandemia, luego los cambios de las televisoras y un año en el que no estuvimos del todo. El año pasado estuvimos en Pedregal, pero ahora volvemos a donde nacimos”, comentó Monge.

Los Toros de Zapote arrancan el próximo 25 de diciembre y se extenderán hasta el 4 de enero.

Los Superamigos participarán en ambas corridas, tanto en la tarde como en la noche.

Monge asegura que las expectativas son altas, ya que Zapote sigue siendo un punto de encuentro tradicional para miles de personas, incluso más allá de si el evento es televisado o no.

Los Súperamigos son muy queridos. Cortesía (Los súperamigos /Los súperamigos)

“Zapote es Zapote. La gente llega porque es tradición, porque le gusta venir, darse una vuelta, comer algo y vivir el ambiente después del 25 de diciembre”, afirmó.

Para este regreso, el grupo llegará con trajes completamente nuevos y una alineación de cinco personajes. Entre las novedades destaca el regreso de Venom, el antagonista de Spider-Man, quien no estuvo presente el año anterior. A diferencia de otros años, en esta ocasión los cinco personajes participarán activamente en el redondel.

Los súperamigos no estuvieron durante cinco años en el redondel de Zapote. Cortesía (Los súperamigos /Los súperamigos)

“Este año todos saltamos el toro. En otros años no todos lo hacían, pero este año los cinco vamos a estar en acción”, explicó el líder del grupo.

Los Súperamigos serán parte de los toros de Zapote.Fotos de Diana Méndez. (Diana Mendez)

Monge también destacó que los compañeros están ilusionados con volver al lugar donde el proyecto se inició hace 15 años y donde se sienten más cómodos como agrupación.

Además, se mantendrá una de las tradiciones más esperadas por el público: la entrega del calendario anual de los Superamigos. Incluso, hay aficionados que han logrado coleccionar todas las ediciones desde el inicio del grupo.

“La gente que no pudo vernos en estos cinco años ahora tiene la oportunidad de volver a encontrarnos en Zapote. Este año también podrán llevarse el calendario 2026”, concluyó.