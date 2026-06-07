Vea el video de la canción oficial de Daddy Yankee para el Mundial 2026

Los fanáticos del fútbol y la música ya pueden disfrutar de “Echo”, la nueva canción de Daddy Yankee y Shenseea, que forma parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El tema fue lanzado como el tercer sencillo del proyecto musical que acompañará el torneo y su video oficial se estrenó a nivel mundial el pasado 5 de junio.

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee (Intagram Daddy Yankee/La Nación)

Una mezcla de ritmos para celebrar el Mundial

La canción reúne dos de los géneros más populares del continente al combinar la energía del reguetón latino con los ritmos caribeños del dancehall.

Para la FIFA, el objetivo del proyecto es utilizar la música como una herramienta para unir culturas y celebrar la diversidad que caracteriza a la Copa del Mundo.

Precisamente por eso, la colaboración entre el puertorriqueño Daddy Yankee y la jamaiquina Shenseea busca representar la mezcla de identidades, idiomas y tradiciones que se vivirán durante el torneo.

Producción de primer nivel

“Echo” cuenta con la producción ejecutiva de Tainy, uno de los productores puertorriqueños más influyentes de la música urbana y nominado al premio GRAMMY.

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Además, en los créditos también aparecen nombres reconocidos de la industria como Massari, Jota Rosa y Albert Hype.

La canción incorpora incluso un fragmento del tema “Red & Black Light” del músico franco-libanés Ibrahim Maalouf, aportando un sonido aún más internacional al proyecto.

Daddy Yankee vuelve a una gran vitrina mundial

El lanzamiento ha generado expectativa entre los seguidores del llamado “Big Boss”, quien continúa vinculado a grandes proyectos musicales internacionales.

El video oficial apuesta por una producción visual cargada de energía, colores y referencias al ambiente festivo que acompañará al Mundial de 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.