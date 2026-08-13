Verónica Castro preocupa tras aparecer públicamente con un fuerte problema de salud

La querida actriz mexicana Verónica Castro generó preocupación entre sus seguidores después de reaparecer públicamente utilizando oxígeno suplementario y mostrando dificultades para caminar.
La protagonista de recordadas telenovelas como Rosa salvaje y Los ricos también lloran asistió a la graduación de preparatoria de su hijo, Cristian Castro, quien consiguió terminar sus estudios a los 51 años luego de dos años y medio de preparación.
Según informó el periódico mexicano El Universal, “La Vero” llegó al evento acompañada por su hermano Fausto Sáenz y su mánager, Lila Solana. Sin embargo, más allá de la celebración familiar, su condición física fue lo que llamó especialmente la atención.
Verónica Castro llegó con oxígeno
El medio mexicano detalló que la actriz utilizaba un tanque de oxígeno suplementario y presentaba dificultad para caminar.
La imagen rápidamente despertó dudas sobre su estado de salud, especialmente por tratarse de una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana.
Sin embargo, información publicada por medios mexicanos como Infobae, citando declaraciones de personas cercanas a la artista, señala que el uso del oxígeno estaría relacionado con problemas bronquiales y molestias respiratorias.
También se ha informado que su hermano, el productor José Alberto “El Güero” Castro, ha relacionado las dificultades respiratorias de la actriz con su historial de tabaquismo.
Hasta el momento, según esas versiones, no existe confirmación de que Verónica Castro padezca EPOC o una enfermedad terminal, por lo que su aparición con oxígeno no debe interpretarse por sí sola como evidencia de un diagnóstico de ese tipo.
Arrastra problemas de movilidad desde hace años
Las dificultades para caminar tampoco son completamente nuevas en la vida de Verónica Castro.
La actriz arrastra desde hace años secuelas de un grave accidente ocurrido en 2004, cuando cayó de un elefante durante una actividad televisiva. A raíz de aquel episodio ha enfrentado dolores y problemas en la columna, según han recordado distintos medios mexicanos.
Pese a sus problemas físicos, Castro no quiso perderse el importante momento de su hijo.
Cristian celebró haber terminado la preparatoria a sus 51 años y reconoció que completar sus estudios era una meta que tenía pendiente debido a que su carrera musical había ocupado buena parte de su vida.
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“Era un sueño pendiente. Me lo debía a mí mismo. Me ganó la música por un tiempo, pero quiero estudiar más”, declaró el cantante a El Universal.
La presencia de Verónica terminó siendo así una muestra de apoyo a su hijo en una fecha muy especial, aunque su tanque de oxígeno y las dificultades para desplazarse volvieron a poner su estado de salud bajo la mirada de sus seguidores.
🥹Con tanque de oxígeno, Verónica Castro acompaña a Cristian Castro en su graduación de preparatoria— Diario Cambio (@Diario_Cambio) August 13, 2026
Verónica Castro acompañó a su hijo Cristian Castro en su graduación de preparatoria, un logro que el cantante alcanzó a los 51 años tras estudiar a distancia durante cerca de dos… pic.twitter.com/3ZcnN7kJaA
🎓💙 CRISTIAN CASTRO CUMPLE UNA META Y VERÓNICA CASTRO LO CELEBRA— Vórtice Noticias Tamaulipas (@VorticeNewsTam) August 13, 2026
Cristian Castro concluyó la preparatoria y vivió una emotiva ceremonia de graduación rodeado de sus compañeros.#CristianCastro #VeronicaCastro #Graduacion #Espectaculos #Gente #Vortice #VorticeNoticias #Tamaulipas pic.twitter.com/CL2YA0XLvV