Esperado concierto en el Estadio Nacional fue cancelado a pocos días de realizarse

Una mala noticia recibieron quienes esperaban disfrutar de Nicky Jam, Wisin, Banda MS y Espinoza Paz en un mismo escenario en Costa Rica, pues el Barboza Fest 2026 fue cancelado.

El festival estaba programado para el sábado 12 de setiembre en el Estadio Nacional, pero la productora HBarboza Producciones comunicó que finalmente no se llevará a cabo.

Según informó la organización, la decisión está relacionada con que la venta de entradas no alcanzó las expectativas y con la gran cantidad de conciertos programados en Costa Rica para los últimos meses del año.

¿Qué pasará con quienes compraron entradas?

El Barboza Fest 2026 estaba programado para realizarse el 12 de septiembre en el Estadio Nacional. (Cortesía/HBarboza Producciones)

Una de las principales preocupaciones después del anuncio tiene que ver con el dinero de quienes ya habían adquirido sus boletos.

Según la información divulgada por la organización se realizará la devolución del 100% del valor de las entradas.

LEA MÁS: Melissa Mora se cansó y le respondió como nunca a Camilo Rodríguez tras delicadas publicaciones

El reintegro será automático a la misma tarjeta de crédito o débito utilizada para efectuar la compra mediante la plataforma Kuikpei, por lo que los compradores no deberán realizar un trámite adicional para solicitarlo.

Un cartel cargado de estrellas

La cancelación deja a los fans sin un festival que prometía más de ocho horas de música y una combinación de géneros que iba desde lo urbano hasta el regional mexicano.

El cartel incluía a Nicky Jam, Wisin, Darell, Banda MS, Espinoza Paz, Hanna Rivas y DJ Alex Sensation.

HBarboza Producciones señaló que la baja respuesta en la venta de entradas, sumada a la saturación de espectáculos prevista para el cierre de 2026, llevó a tomar la decisión.

De esta manera, quienes tenían marcado el 12 de setiembre para disfrutar del festival deberán cambiar sus planes, mientras esperan recibir el reembolso correspondiente.