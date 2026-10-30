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Vica Andrade quedó impactada al escuchar lo que decían sobre ella y así reaccionó

La presentadora se encontró con una publicación que anunciaba su supuesto fallecimiento y no tardó en desmentirla

Por Fabiola Montoya Salas

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Vica Tica
Vica Andrade desmintió una publicación que anunciaba su supuesto fallecimiento. (vica ti/captura)

Vica Andrade, conocida popularmente como la Vica Tica, tuvo que salir a aclarar una información sobre ella que comenzó a circular en redes sociales y que anunciaba, falsamente, su muerte.

Al parecer, una página de espectáculos llamada TVNotas compartió una publicación con una fotografía de la costarricense y un mensaje que daba a entender que había fallecido.

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“Dios ha recibido en sus brazos a una de sus hijas más hermosas y valientes, su lucha no la podemos ni siquiera imaginar, por años sonrió y amó, a pesar de su dolor dando siempre su luz y corazón a todos incondicionalmente”, decía el texto que acompañaba la imagen.

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Vica Andrade
La conocida Vica Tica reaccionó a la información que circuló en redes sociales. (Instagram/Instagram)

Vica Andrade desmintió la información

La publicación no pasó inadvertida para Andrade, quien decidió compartirla en sus historias de Instagram y responder directamente al contenido.

“Falso, estoy aquí en este mundo todavía”, escribió la conocida Vica Tica, dejando claro que la información sobre su supuesto fallecimiento no era cierta.

De esta manera, la costarricense reaccionó a una publicación que anunciaba su muerte, pero que ella misma se encargó de desmentir.

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Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.