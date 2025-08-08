Video: Jacky Álvarez tomó inesperada decisión tras la muerte de su abuelita

Jacky Álvarez (JOHN DURAN)

Jacky Álvarez agradeció la ola de apoyo que ha recibido en medio del duro momento en que vive ella y su familia y tomó una inesperada decisión.

La comentarista deportiva perdió a su abuelita de 101 años y se dio cuenta en vivo durante el programa Fútbol al día

Ver la noticia en vivo provocó una ola de apoyo para ella, quien agradeció con un emotivo mensaje.

“Bueno, aquí estamos, estoy superagradecida con todas las personas que me han puesto mensajes, de todo corazón, gracias. Hoy fue un día de momentos difíciles, ya estamos bien, la familia bien con mucha paz”, mencionó en una historia de Instagram.

Ella explicó incluso cómo fueron los últimos minutos de su abuelita.

“Mi abuela de 101 años vivió, se quedó dormida. Diosito se la llevó, allá la tiene en sus regazos, pero de verdad, de todo corazón: gracias, gracias porque no sabía que había tanto amor y estoy superagradecida”, dijo emocionada.

Eso lo contó antes de salir en el programa de anoche, ya que decidió ir a pesar del dolor, algo que muchos no esperaban que asistiera.

“Decidí venir hoy a Fútbol al día porque quiero hablar de lo que me gusta, quiero seguir, la vida continúa y de verdad que muchas gracias”, concluyó.

