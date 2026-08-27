Vídeo muestra cómo sorprendieron a periodista con propuesta de matrimonio en vivo

Lo que comenzó como una celebración de cumpleaños terminó con un anillo y una boda en camino.

Irasema Torres, productora y reportera del programa ‘En Casa con Telemundo’, recibió una propuesta de matrimonio en pleno estudio por parte de Luis, su novio desde hace tres años.

El romántico momento ocurrió mientras sus compañeros celebraban el cumpleaños de la comunicadora con música y mariachis mexicanos.

Según publicó People en Español, la primera sorpresa fue la aparición de los padres de Torres, quienes llegaron al estudio sin que ella lo esperara.

Sin embargo, todavía faltaba el momento principal.

Irasema Torres recibió la propuesta de matrimonio de su novio Luis durante el programa ‘En Casa con Telemundo’. (Instagram/Instagram)

Su novio estaba escondido con un anillo

Luis apareció escondido detrás de un gran ramo de flores. La periodista lo recibió emocionada, pero aparentemente sin sospechar qué ocurriría después.

“Hay una bomba”, adelantó uno de los conductores.

El novio tomó entonces un anillo, se arrodilló frente a Torres y lanzó la pregunta. “¿Sí o no?”, le dijo.

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“¡Síiiii!”, respondió ella entre lágrimas.

La reacción no terminó ahí. Al comprender que acababa de comprometerse, la reportera celebró junto con sus padres y compañeros: “¡Me voy a casar!”.

Chiky Bombóm, Gabriel Coronel y Aleyda Ortiz estuvieron entre los integrantes del programa que compartieron la celebración de la pareja.

¿Quién es Irasema Torres?

Aunque su nombre puede resultar poco conocido fuera de la audiencia habitual del espacio, Torres trabaja como productora y reportera de ‘En Casa con Telemundo’, programa dedicado al entretenimiento y a las noticias de celebridades.

La comunicadora mantiene una relación con Luis desde hace tres años y aseguró que junto con él aprendió “lo que es el amor de pareja”.

Después de la propuesta, Torres habló en exclusiva con People en Español sobre el nuevo capítulo que comenzará junto con su prometido.

“Luis llegó a mi vida para enseñarme a volver a creer en el amor, pero también a entender que el amor se construye”, expresó.

La periodista también recordó una promesa que él le hizo al iniciar la relación: “Yo no te voy a soltar nunca”.

“Hoy, al decirle que sí, también le prometo que yo tampoco lo voy a soltar. Estoy profundamente feliz, agradecida y emocionada por comenzar este nuevo capítulo de nuestras vidas juntos”, agregó.

Así, una celebración preparada originalmente por su cumpleaños terminó convirtiéndose en una inesperada solicitud de matrimonio frente a familiares, compañeros y las cámaras de televisión.