Johana Velandia, “Una Gorda Ahí”, no sale de una en Costa Rica: ahora protagonizó otro incómodo momento

La comediante colombiana Johana Velandia, conocida como “Una Gorda Ahí” por fin pudo entrar a Costa Rica a dar su show. (redes/Instagram)

La comediante colombiana Johana Velandia, conocida como “Una Gorda Ahí”, por fin logró entrar a Costa Rica para cumplir con las presentaciones que tiene programadas este fin de semana. Sin embargo, su llegada al país no ha estado precisamente acompañada de mucha buena suerte.

La artista tenía planeado venir desde hace varios meses, pero en sus primeros dos intentos tuvo problemas para ingresar. La primera vez no pudo hacerlo porque no contaba con la vacuna contra la fiebre amarilla que se exige a algunos viajeros provenientes de Colombia.

Después volvió a intentarlo en junio, cuando tenía programados dos shows, pero en esa ocasión las autoridades migratorias le solicitaron el permiso de trabajo correspondiente y, según relató ella misma, la productora no había gestionado el documento necesario.

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Velandia contó entre lágrimas esa vez que, pese a los intentos por solucionar el inconveniente, no la dejaron ingresar. Incluso regresó a Colombia y, después de que le aseguraron que el asunto estaría resuelto, compró un nuevo tiquete para volver a Costa Rica. Sin embargo, nuevamente le negaron la entrada.

“Se siente uno como que está haciendo algo ilegal, que uno está robando, no sé. Aunque han sido, vuelvo y repito, superamables conmigo, pero leyes son leyes y pues acá no se puede pasar”, dijo.

Práctica prohibida

Por eso, esta vez la llegada tenía un sabor especial. Al fin pudo pasar por Migración y entrar al país, así que antes de presentarse ante el público, decidió aprovechar para conocer un poco y se fue a disfrutar de la playa.

Pero cuando parecía que finalmente todo marchaba bien, la comediante volvió a protagonizar una situación que generó críticas entre los mismos costarricenses.

La colombiana Johana Velandia, conocida como “Una Gorda Ahí”, se puso a alimentar a los monos y fue criticada por muchos. (redes/Instagram)

Durante su paseo se encontró con un mono y tuvo la idea de darle comida mientras grababa un video que posteriormente compartió en sus redes sociales.

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El detalle es que varios de sus seguidores ticos rápidamente le hicieron ver que esa práctica está prohibida en Costa Rica cuando se trata de animales de vida silvestre. Algunos le señalaron que alimentar a estos animales puede ser perjudicial para ellos y que no es una conducta que se deba promover.

La situación provocó que más de un costarricense le llamara la atención, convirtiendo lo que seguramente para ella fue un momento curioso de su visita en otro episodio incómodo.

Y es que, sin quererlo, “Una Gorda Ahí” parece no pegar una con Costa Rica. Solo esperamos que esos malos ratos queden en el olvido una vez que sienta el aplauso y el cariño del público costarricense en su presentación.