Otro humorista de Omega renunció al Manicomio de la risa por diferencias de dinero

El Manicomio de la risa se transmite de lunes a viernes, a las 6 a.m., por radio Omega y ellos parte de los humoristas. (cortesía/Cortesía)

El humorista Mauricio Artavia, conocido como Papi Pazz, nos confirmó renunció a El Manicomio de la Risa después de varios años ligado al popular programa de radio de Omega.

Su último día en la emisora fue el viernes pasado y, según explicó, tomó la decisión principalmente porque no llegaron a un acuerdo económico que cumpliera con sus expectativas.

Artavia aclaró que su salida no se debe a ningún pleito con la radio ni con sus compañeros y aclaró que cuando no tenía patrocinadores para el programa, Omega le pagaba, pero él buscaba que ese monto fuera mejorado.

“Pareciera no estar en la capacidad económica para pagarme más. Entonces sí, tomé la decisión de renunciar y estoy agradecido con ellos y todo”, dijo.

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A ese tema se sumó otro factor: su apretada agenda, pues el alajuelense se prepara para participar en la tercera temporada de Mira quién baila, además de continuar con sus shows y eventos.

Mauricio Artavia, mejor conocido como Papi Pazz, tenía más de 3 años de estar en el Manicomio de la risa después de su regreso a la radio. (Rede/Facebook)

Según contó, su rutina se había vuelto muy pesada, pues algunos días debía levantarse a las 4:15 a. m. para ir a la radio, luego pasar varias horas ensayando para el programa y posteriormente trasladarse a diferentes lugares del país para cumplir con presentaciones.

“El esfuerzo se hace, se logra, pero no es sano. Pero además sin plata, yendo usted a gastar nada más, entonces no”, explicó.

Papi Pazz aseguró que terminó en buenos términos con Omega y que incluso conversó con el director del programa Daniel Montoya y algunos compañeros antes de comunicar oficialmente su salida. Posteriormente, habló con la gerencia, donde, según dijo, le dejaron las puertas abiertas por si quería regresar en algún momento.

En mayo también dimos a conocer la salida del locutor Pepe Arroyo, quien también renunció a Omega, como lo habían hecho en el pasado también el humorista Rigoberto Alfaro “Gallina” y el locutor Carlos Álvarez.

Listo para el baile

Ahora buena parte de su atención está puesta en Mira quién baila, que arranca el 20 de setiembre, un reto que decidió aceptar por varias razones. Una de ellas es que cuando estuvo en Tu cara me suena se dio cuenta del nivel de profesionalismo de este tipo de formatos.

“Es un reto que quería cumplir. Yo estuve hace nueve años en Tu cara me suena y estos formatos son muy buenos, esta gente es muy buena, le dan a uno un trato muy profesional, le levantan a uno mucho la imagen”, comentó.

Papi Pazz contó que ya inició con los ensayos y que está listo para disfrutar este nuevo reto en televisión. (redes)

Además, considera que el programa puede ayudarlo a impulsar todavía más su carrera como humorista, pues actualmente trabaja en consolidar un espectáculo completamente original, escrito por él.

“Ya estoy por lograr lo que toda mi vida deseé y es tener un show de humor totalmente y absolutamente original, escrito por mí”, aseguró.

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Aunque reconoce que el baile será un desafío, Papi Pazz no llega completamente ajeno a la pista. Contó que siempre le ha gustado bailar, especialmente la salsa, y que durante muchos años disfrutó asistir a bailes, aunque bromeó diciendo que en aquel entonces iba también “a ver qué conquistaba”.

Sin embargo, hay una razón mucho más especial por la que aceptó participar en el programa: tendrá la oportunidad de apoyar a la Fundación Resurgir, que trabaja con personas que luchan contra el cáncer.

“Eso es lo único que me motiva más bien, así con honestidad. Yo por esa gente voy a darlo todo. Yo que estuve tan cerca del cáncer y que estando cerca del cáncer me sentía como me sentía, ahora estas personas que batallan contra esta enfermedad hay que apoyarlos al 100%. Por lo menos que todos los costarricenses sepan que existe la Fundación Resurgir”, manifestó.

Así, mientras cierra una etapa en El Manicomio de la Risa, Papi Pazz abre otra en televisión, donde espera darlo todo en la pista y, sobre todo, aprovechar esta nueva vitrina para apoyar una causa que le toca muy de cerca.