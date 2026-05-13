Esto hicieron en el Manicomio de la risa tras declaraciones de Pepe Arroyo al renunciar a Omega

Luis Felipe Arroyo, Pepe Arroyo, locutor y humorista, contó que decidió renunciar a Omega luego que le llamaran la atención por ir en short a la radio. (cortesía/Cortesía)

Las declaraciones de Luis Felipe “Pepe” Arroyo sobre las razones que lo llevaron a renunciar a El Manicomio de la risa siguen dando de qué hablar, y este miércoles ocurrió algo que muchos interpretaron como una clara reacción dentro del popular programa humorístico de radio Omega.

Luego de que el exintegrante del espacio asegurara en entrevista con La Teja que uno de sus compañeros se molestó porque llegaba en short a la emisora y que incluso se emitió un comunicado interno sobre la vestimenta, los actuales humoristas del programa sorprendieron a los seguidores apareciendo precisamente en short durante la transmisión.

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Humoristas del Manicomio de la risa de radio Omega recibieron un mensaje de Daniel Montoya (de negro) de que llegaran en short. (redes/Facebook)

La particular escena pasó este miércoles en la edición del programa que ahora no solo se escucha por la frecuencia 105.1 F.M., sino que también puede verse en Facebook Live.

Según comentaron al aire, la idea habría surgido por iniciativa del jefe del programa, Daniel Montoya.

En la transmisión se pudo ver a los integrantes usando short mientras hacían bromas sobre el tema y hasta hablaban de los tatuajes que tienen en las piernas.

La Teja intentó conocer las razones exactas detrás de la decisión de vestirse así; sin embargo, Daniel Montoya prefirió no referirse al tema.

Los humoristas del Manicomio de la risa de radio Omega vacilaron con el tema del short luego de ver las declaraciones de su excompañero Pepe Arroyo. (redes/Facebook)

El locutor Irán Blanco, conocido como “Maleku”, dijo en el programa que “los shorts se pusieron de moda esta semana” y que por eso llegaron así vestidos.

La Teja también conversó nuevamente con Pepe Arroyo para conocer su reacción al ver a sus excompañeros usando short al aire y no dudó en responder.

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“Obviamente, es un tema que se hace como para que no se diga: ‘Aquí en la radio somos totalitaristas con la vestimenta’, qué sé yo, no sé”, comentó entre risas.

“Pero está bien, está vacilón, todo es válido, no pasa nada y no hay por qué hacer polémicas de nada”, agregó.

La salida de Pepe Arroyo de El Manicomio de la risa sorprendió a muchos seguidores del programa, especialmente porque el comediante formó parte del espacio durante 11 años y se había convertido en una de sus figuras más reconocidas.