(Video) Vea la broma que le hicieron a Francisco “Chico” Blanco sus compañeros del Manicomio de la risa

Humoristas del Manicomio de la risa de radio Omega. (redes/Instagram)

Los humoristas del programa El Manicomio de la risa, de radio Omega, se fueron a la Expo San Carlos para hacer el programa de este viernes desde este cantón de Alajuela y aprovecharon para sacarse el clavo contra uno de sus compañeros.

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Los encargados del vacilón fueron el locutor Irán Blanco “El Maleku” y los humoristas Argenis Matarrita y Daniel Montoya, quienes se pusieron de acuerdo para jugarle una broma a su compañero Francisco “Chico” Blanco.

A Francisco "Chico" Blanco sus compañeros del Manicomio de la risa se la cobraron

Y no fue cualquier bromita: agarraron desprevenido a “Chico” y, sin mucho aviso, lo tiraron directo a una piscina… ¡con ropa y todo!

La escena, como era de esperarse, desató carcajadas entre los presentes y quienes estaban cerca del lugar, mientras otro de ellos grababa el momento.

El más bromista

Según contó “El Maleku”, la jugada tenía historia, ya que Blanco es conocido por ser bastante bromista dentro del grupo.

“Ya nos debía como tres”, dijo entre risas, dejando claro que esto fue una especie de “ajuste de cuentas”.

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Al final, a Chico no le quedó de otra más que tomárselo con humor, salir empapado a cambiarse y regresar al programa para seguir con la transmisión en vivo.

Queda demostrado que en ese equipo, el que la hace… la paga, pero eso sí, nada de caritas ni de enojarse.