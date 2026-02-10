Nuevos humoristas llegan a Omega en medio de una gran transformación que vivirá la radio

El grupo de humoristas de Omega Estéreo (105.1 F.M.) se prepara para los nuevos cambios. (redes/Facebook)

La radio Omega Estéreo (105.1 FM) se prepara para una nueva etapa en su historia.

La emisora, reconocida por liderar el humor radial en Costa Rica, da un paso decisivo hacia el mundo digital al anunciar que sus programas ya no solo se escucharán, sino que también podrán verse a través de múltiples plataformas.

Así nos lo confirmó el humorista y director de la emisora, Daniel Montoya, quien detalló los cambios que se implementarán en espacios como “El manicomio de la risa”, que durante años ha sido referente del humor radial.

A partir del 23 de febrero, el programa dejará la cabina tradicional para transmitirse desde un set completamente nuevo, construido dentro de las instalaciones de Omega Estéreo.

“Queríamos hacerlo bien, no salir a la carrera”, explicó Montoya acerca del porqué hasta ahora.

Por esa razón, la emisora se alió con la empresa Impacto Visual, encargada del diseño y construcción de cuatro sets profesionales desde donde se transmitirán “El Manicomio de la Risa”, “La Bombeta”, “La Canchita” y el set general de Omega Estéreo.

Este es uno de los set que estrenará radio Omega para que los oyentes ahora también los puedan ver. (redes/Facebook)

Desde estos espacios, los programas se transmitirán en vivo por radio y, simultáneamente, por Facebook, YouTube y la aplicación oficial de Omega 105.1 F.M.

Aunque ya nos adelantó que más adelante posiblemente también se verán por televisión abierta a través de IQ Channel.

“Es para que la gente en todo el mundo nos pueda ver y escuchar, entonces dentro de las cosas nuevas es que los personajes van a estar interactuando más, se van a ver más los personajes en la pantalla”, explicó.

Nuevos humoristas

Además del cambio tecnológico, el programa presenta una renovación en su elenco.

Recién se incorporó una mujer humorista a “El manicomio de la risa”. Se trata de la joven Ivette Cortés, creadora de contenido en TikTok.

Según explicó Montoya, los oyentes la han aceptado muy bien y ha ido creciendo poco a poco, pues nunca había hecho radio.

“La conozco desde hace muchos años y siempre le decía: ‘Usted tiene mucha chispa para eso, es muy chistosa’. Entonces la incorporamos porque es una muchacha muy buena, en lo que hace es profesional, tiene su trabajo también, y es la parte femenina que siempre había pensado que debíamos tener”, dijo.

Ivette Cortés es una de las nuevas humoristas de El Manicomio de la risa de radio Omega. (redes/Facebook)

También se unió al equipo Davis Núñez, quien llega a refrescar el espacio con su talento. Además, hace poco llegó Argenis Matarrita, humorista guanacasteco de amplia trayectoria y ganador de La dulce vida de Repretel.

Estos se suman a figuras ya conocidas como Rolando Carmona, Franklin Vargas, Pepe Arroyo, Papi Pazz, Irán Blanco “Maleku”, Francisco “Chico” Blanco y Johnny Barrantes “El Parce”, quienes se irán rotando en las mañanas junto con los nuevos.

Montoya, quien lleva siete meses como director del programa, asegura que esta transformación responde a una evolución natural del humor.

“Ya no se trata solo de chistes, sino de contar historias con comedia, de hacer monólogos y de darles más valor a nuevas voces, especialmente a las mujeres”, señaló.

Además, adelantó que este proyecto es solo la primera parte de una iniciativa mayor que traerá más sorpresas para la audiencia, pero dichos detalles prometió dárnoslos en las próximas semanas.