Omega Estéreo anuncia temporada de conciertos por su 40 aniversario

La radio Omega Estéreo celebrará su 40 aniversario en 2026 con una serie de conciertos de “dobles perfectos”, organizados en conjunto con Ávila Producciones.

Las presentaciones se realizarán en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

Apertura con grandes voces internacionales

El inicio de la celebración estará a cargo de los dobles perfectos de Myriam Hernández y Luis Fonsi.

Omega Estéreo celebrará cuatro décadas con una temporada musical especial. (Lilly Arce Robles.)

Los éxitos de la cantante chilena serán interpretados por Claudia Ulloa, mientras que el repertorio del artista puertorriqueño estará a cargo del chileno Boris Saavedra.

Este evento se realizará el 13 de febrero a partir de las 7 p.m.

Información sobre entradas y acceso

Las entradas se podrán adquirir mediante oneticketcr y en puntos de venta autorizados. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 6074-5919.

El Auditorio Nacional abrirá sus puertas a las 4:30 p.m., por lo que se recomienda llegar con antelación.

Boris Saavedra interpretará los éxitos de Luis Fonsi. (Ávila Producciones/Cortesía)

Los éxitos de Myriam Hernández sonarán gracias a Claudia Ulloa. (Ávila Producciones/Cortesía)

Agenda de conciertos

El calendario de conciertos continuará el 17 de abril con los dobles de Carín León y Christian Nodal. Posteriormente, el 30 de mayo, será el turno de Alejandro Sanz y Laura Pausini.

La programación seguirá el 17 de julio con las interpretaciones de Shakira y Carlos Vives, mientras que el 16 de agosto subirán al escenario los dobles de Raphael y Ricardo Montaner.

La agenda avanzará el 25 de setiembre con los tributos a Prince Royce y Romeo Santos, y el 31 de octubre con los de Juan Luis Guerra y Gilberto Santa Rosa.

El cierre de la temporada estará a cargo de los dobles de Karol G y Bad Bunny, poniendo el broche final a la celebración.