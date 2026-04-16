Tope Nocturno abrirá la gran fiesta en la Expo San Carlos

Este jueves 16 de abril arranca la Expo San Carlos Internacional, una de las celebraciones más esperadas del año, que reúne actividades para toda la familia y que se extenderá hasta el próximo 27 de abril.

El evento se posiciona como un punto clave de la tradición ganadera y el entretenimiento en la región, con una programación variada que combina cultura, música y espectáculos.

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Actividades destacadas de la primera semana

Entre los eventos más esperados se encuentra el Tope Nocturno, programado para este jueves a partir de las 7 p.m. El viernes 17 de abril habrá desfile, festival de bandas, rodeo profesional y Grill Fest.

El Tope Nocturno es una de las actividades más esperadas. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

Uno de los momentos más destacados será el sábado 18 de abril, cuando el cantante colombiano Kapo suba al escenario a las 6 p.m., en un concierto que promete atraer a gran cantidad de público.

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Tradición, exhibición y entretenimiento

La agenda incluye la exposición de más de 700 cabezas de ganado, así como juzgamientos de razas puras que convocan a especialistas del sector, consolidando el valor de la tradición y la actividad agropecuaria.

Además, el campo ferial contará con más de 70 espacios comerciales, ofreciendo una experiencia completa para quienes asistan.

Para los más pequeños, se habilitó una zona con juegos mecánicos y actividades recreativas, pensadas para el disfrute familiar.

La organización también puso a disposición del público su agenda completa a través de plataformas digitales, donde se pueden consultar horarios y detalles de cada actividad.