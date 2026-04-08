El inesperado detalle del show de Ed Sheeran en Costa Rica que enloquecerá a sus fans

Ed Sheeran promete un reencuentro inolvidable con sus seguidores gracias a su esperado espectáculo, el "LOOP Tour", que llegará a Costa Rica el próximo 30 de mayo.

El concierto del británico se realizará en el Estadio Nacional a partir de las 6:30 p.m., donde el artista interpretará sus mayores éxitos en un formato que ha sido reconocido internacionalmente.

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Escenario B y cercanía con el público

Una de las principales novedades del espectáculo será la incorporación de un escenario B, ubicado en el centro de la localidad Front Numerado, según comunicó la productora Move Concerts Costa Rica, encargada de traerlo al país.

Ed Sheeran ofrecerá un gran concierto en el país. (ANGELA WEISS/AFP)

Este espacio permitirá al cantante acercarse aún más a los asistentes, generando una conexión directa con el público.

“Este momento es considerado uno de los más emotivos del espectáculo, ya que el artista no solo interpreta canciones, sino que también conversa con los fans y demuestra su talento con la guitarra en un formato más íntimo”, informó la empresa musical.

Según han reseñado medios como “The Guardian”, esta dinámica logra que la experiencia sea más envolvente y emocionante para los asistentes.

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Invitado especial y detalles del evento

El concierto contará con la participación del dúo Honahlei, elegido por el propio Ed Sheeran para abrir el espectáculo. La agrupación está conformada por la costarricense Michelle Gonzalez, conocida como MishCatt, y el músico Kevin Etheridge.

Aún quedan entradas disponibles y usted las puede adquirir a través de www.eticket.cr y www.edsheeran.com

Al tratarse de un evento para todo público, los menores de edad deberán asistir acompañados por un adulto.