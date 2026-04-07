Conciertos

Concierto de Edén Muñoz termina en tragedia tras muerte de una fan por fatal caída

Una mujer perdió la vida durante el concierto de Edén Muñoz tras un accidente ocurrido dentro del recinto

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El concierto de Edén Muñoz en la Arena GNP, en Acapulco, terminó en tragedia tras la muerte de una de sus fans.

La víctima, identificada como Viridiana, de 44 años, asistió al espectáculo junto a su esposo, según informó Univisión.

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De acuerdo con el medio internacional, la mujer habría resbalado con una lata de aluminio, lo que provocó una caída desde una altura aproximada de ocho metros, específicamente desde la zona Platino hasta el piso del recinto.

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El concierto de Edén Muñoz fue en Acapulco, México. (Instagram)

Atención médica y consecuencias

“Paramédicos le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron en ambulancia a un hospital, sin embargo, más tarde se confirmó su fallecimiento”, señaló Univisión.

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El hecho ha generado impacto entre el público y ha puesto el foco en la seguridad en conciertos. Hasta ahora, ni el artista ni los organizadores han emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido.

En cuanto a su presentación, el cantante publicó un mensaje en sus redes:

“¡Qué locura lo de ayer, Acapulco! Como les dije, para mí lo más valioso es ver a mi gente con la mochila más ligera después de un show. Para eso es mi música y es de ustedes. Los quiero mucho”.

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Edén MuñozAccidente en conciertoMéxico
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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