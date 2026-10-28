(Video) Presentador de televisión le rompió la boca a una modelo tras increíble imprudencia en programa en vivo

Una imprudencia terminó en un doloroso accidente durante un programa de televisión mexicana, cuando el presentador Ernesto Chavana pateó un dron que volaba en el estudio y el aparato salió disparado hacia el rostro de la modelo colombiana Isabella Rojas.

El incidente ocurrió durante una transmisión de Es Show, espacio de entretenimiento de Canal 6 de Multimedios, en Monterrey, México, y se volvió viral en redes sociales.

La joven, conocida como La Colombiana, recibió el impacto directamente en la boca y tuvo que abandonar el estudio para recibir atención médica.

La patada que terminó en un accidente en vivo

Todo ocurrió mientras el dron de producción sobrevolaba el foro de grabación.

En medio de una dinámica del programa, Chavana se mostró molesto por la cercanía del aparato volador y decidió lanzarle una fuerte patada.

El golpe hizo que el dron saliera proyectado hacia donde se encontraba Isabella Rojas.

El dron impactó a la modelo en los labios, provocándole una herida que comenzó a sangrar.

La colombiana rompió en llanto por el dolor, mientras sus compañeros observaban sorprendidos lo que acababa de suceder.

La joven salió del set para recibir atención médica tras el inesperado golpe.

El video del incidente comenzó a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la reacción del conductor.

¿Cómo está Isabella Rojas y qué dijo Ernesto Chavana?

Ernesto Chavana pateó un dron durante una transmisión de Es Show y el dispositivo terminó golpeando a Isabella Rojas. (Captura/Captura)

Después del accidente, Isabella Rojas reapareció en sus redes sociales y mostró la lesión que sufrió en el labio superior.

Según la información difundida sobre su estado de salud, el personal paramédico determinó que las heridas eran leves y la modelo se encontraba estable.

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Por su parte, Ernesto Chavana recibió fuertes críticas por haber pateado el dispositivo durante la transmisión.

El presentador ofreció posteriormente una disculpa pública y aseguró que asumiría la responsabilidad por lo ocurrido.

Además, manifestó que se haría cargo de los gastos médicos que necesitara la colombiana y señaló que el canal no debía cargar con las consecuencias de su actuación.

El incidente convirtió una dinámica de entretenimiento en un momento de preocupación para los participantes del programa y desató una discusión en internet sobre la seguridad durante las transmisiones en vivo.