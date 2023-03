Video: Reconocido actor de telenovelas suplica que lo dejen ser parte de la vida de su hijo

Julián Gil dice que su hijo merece un papá. Foto: Cortesía Pablo Solano. (Pablo Solano)

Julián Gil, reconocido actor argentino, es tendencia en redes sociales por el doloroso mensaje de súplica que le envío a su expareja y colega Marjorie de Sousa, para que lo deje estar en la vida de su hijo.

Los artistas se conocieron grabando una telenovela y, después meses siendo amigos, empezaron una relación de la cual nació su hijo Matías, pero tras una polémica y mediática separación, la también modelo no le permite al actor ver al niño.

A pesar de que Gil cumple con el dinero de la manutención y está en regla con el proceso legal, la custodia del menor es de la venezolana y ella decide sola sobre el niño.

“Lo único que voy a decir hoy, como lo he dicho ya en varias ocasiones, te suplico, te imploro, ya no sé ni cómo hacerlo, que me dejes estar en la vida de mi hijo”, dijo el actor en el programa “Siéntese quién pueda”.

Gil agregó que no es solo por él, sino que opina que su hijo merecer tener un padre presente más allá del dinero.

“Creo que Matías me merece, no solamente a mí, a sus hermanos, a sus tías, a su familia. Creo que le estás privando de uno de los derechos más lindos que puede tener un ser humano: tener una familia y tener un papá”, concluyó.

Las declaraciones del actor han generado muchos comentarios divididos en redes sociales, donde miles están de su lado y otros del lado de su expareja.

#JulianGil SUPLICA , IMPLORA a #MarjorieDeSousa lo deje estar en la vida de Matías 😳😢 . pic.twitter.com/0FHKd4f8QF — JUANGABRIELA💅🏼JACKSON (@YoZhoy) March 1, 2023