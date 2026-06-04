Video revela que ganador de Batalla de Karaoke y Keyla Sánchez se conocían desde hace muchos años

El triunfo de Josué Arce en Batalla de Karaoke dejó muchos momentos memorables, pero pocos tan emotivos como la historia que salió a la luz después de la gran final y que involucra directamente a Keyla Sánchez.

Un video reveló que el ganador del programa y la presentadora de Teletica ya se conocían desde hace varios años, cuando Josué era apenas un niño y soñaba con dedicarse a la música.

Un sueño que comenzó cuando era niño

Josué Arce le dedicó parte de su presentación a Keyla Sánchez durante la final de Batalla de Karaoke. (Captura/Captura)

La historia se remonta al año 2019, cuando Josué Arce apareció en una nota especial de De Boca en Boca con motivo del Día del Niño.

Durante aquella participación, el pequeño alajuelense confesó que uno de sus mayores deseos era llevarle una serenata a Keyla Sánchez, quien en ese momento era una de las figuras principales del programa ¡Qué Buena Tarde!.

El video muestra al niño emocionado hablando de su admiración por la presentadora y le cantó “Adiós amor” de Christian Nodal, lo generó mucha ternura en Keyla.

El reencuentro que emocionó a muchos

La vida llevó a Josué por un camino complicado. Según contó durante el programa, en algún momento se alejó del canto debido a burlas que recibió durante su infancia.

Sin embargo, nunca abandonó por completo su sueño y años después decidió volver a apostar por la música.

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Ese regreso lo llevó directamente a Batalla de Karaoke, donde terminó convirtiéndose en uno de los participantes más queridos de la temporada.

La coincidencia quiso que quien estuviera al frente del programa fuera precisamente Keyla Sánchez.

Lo que comenzó como el sueño de un niño terminó convirtiéndose en una historia de superación.

Durante la gala final, Josué interpretó el tema “Si te vas” y protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche cuando decidió dedicarle parte de la canción a la presentadora.

Las cámaras captaron la interacción entre ambos y muchos televidentes destacaron la química y emoción del momento.

Horas después de la final, Keyla y Josué compartieron un emotivo espacio recordando aquel primer encuentro ocurrido años atrás, cuando el ahora ganador apenas comenzaba a soñar con la televisión y la música.

El joven sancarleño terminó ganando la competencia gracias al apoyo del público costarricense y se llevó un premio de 3 millones de colones.

Y la historia iniciada en la infancia tuvo un inesperado final feliz sobre el mismo escenario donde el joven empezó todo.