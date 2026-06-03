Keyla Sánchez muestra su lado más sincero con emotiva carta a su hijo en una fecha muy especial

Keyla Sánchez, presentadora de Batalla de Karaoke de Teletica, celebra el haberse convertido en mamá hace 12 años. (redes/Instagram)

Este miércoles es un día muy especial para Keyla Sánchez, pues su hijo Thiago celebra su cumpleaños número 12 y la presentadora aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje lleno de amor que conmovió a sus seguidores en redes.

La presentadora de Teletica recordó el día en que se convirtió en mamá y cómo la llegada de su hijo transformó por completo su vida.

LEA MÁS: Finalista de Batalla de Karaoke protagonizó romántico momento con Keyla Sánchez en la gran final

Keyla Sánchez celebra 12 años de ser mamá

Ella aseguró que desde el instante en que lo vio por primera vez comprendió que una parte de su corazón le pertenecería para siempre y también destacó que él ha sido su mayor aprendizaje, su fuerza en los momentos difíciles y una de las principales razones por las que cada día busca convertirse en una mejor persona.

“Verte crecer ha sido el regalo más hermoso que Dios me ha dado, a veces quisiera detener el tiempo para quedarme un poquito más con ese niño pequeño que corría a mis brazos, pero al mismo tiempo me llena de orgullo ver al joven noble, inteligente, sensible, divertido y maravilloso en el que te estás convirtiendo”, escribió.

Keyla Sánchez y su expareja Carlos Hernández se convirtieron en papás hace 12 años. (Captura/Captura)

LEA MÁS: Keyla Sánchez celebró el éxito de Batalla de Karaoke con este mensaje

La conductora de Batalla de Karaoke cerró la carta con una de las frases que más reacciones generó entre sus seguidores.

“Thiago, eres y siempre serás mi persona favorita, mi razón de vivir, mi más grande tesoro y el amor más puro que existe en mi corazón”, concluyó.