Keyla Sánchez celebró el éxito de Batalla de Karaoke con este mensaje

Keyla Sánchez fue la presentadora de Batalla de Karaoke de Teletica en su primera temporada. (redes/Instagram)

La primera temporada de Batalla de Karaoke llegó a su fin por todo lo alto y una de las más felices con los resultados fue Keyla Sánchez, quien regresó a la televisión nacional como parte del proyecto de Teletica.

La presentadora aseguró que el programa superó las expectativas y destacó la impresionante participación del público durante la gran final, que registró 9 millones de votaciones.

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“Para nadie es un secreto que fue un éxito total. Nueve millones de votaciones ayer, perdón, pero no lo hace cualquier programa, cualquier canal, no lo hace cualquier producción”, expresó.

Keyla confesó que disfrutó muchísimo la experiencia y que extrañará tanto a sus compañeros como a los participantes que formaron parte del formato.

Sin embargo, entre todas las razones que tiene para celebrar, hubo una muy particular: su voz logró resistir toda la temporada.

“De verdad un agradecimiento especial a mi voz. He estado en muchos formatos y muchos programas, pero siempre quedaba afónica, siempre quedaba sin voz y esta vez se portó como las grandes”, comentó entre risas.

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La presentadora explicó que históricamente los programas en vivo y la intensidad de las grabaciones le pasaban factura, por lo que terminar la temporada sin problemas vocales fue toda una victoria personal.

Ahora, mientras espera noticias sobre una eventual segunda temporada de este programa, Keyla se alista para una celebración muy especial, pues se viene el cumpleaños número 12 de su hijo Thiago, quien soplará las velitas este miércoles.