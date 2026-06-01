Ganador de Batalla de Karaoke revela en qué gastará los 3 millones de colones que se llevó

Josué Arce fue el gran ganador de la primera temporada de Batalla de Karaoke de Teletica. (Cortesía Teletica /Cortesía)

La alegría de haberse convertido en el primer ganador de Batalla de Karaoke todavía no se le pasa al joven Josué Arce.

Apenas unas horas después de levantar el trofeo y ganar los 3 millones de colones que entregó el programa de Teletica, el sancarleño ya tiene claro cuál será el primer destino del dinero.

Lejos de pensar en lujos o gustos personales, el joven cantante asegura que una de sus prioridades será ayudar a su papá, quien durante años ha trabajado en la agricultura y ha sido uno de sus mayores apoyos para perseguir el sueño de la música.

“Para nadie es un secreto que tres millones de colones sacan de muchos problemas, pero quiero ayudarle a mi papá, que es quien ha estado ahí ayudándome. Él ha sacado de su platica de trabajo y de su agricultura para apoyarme”, dijo.

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El ganador explicó que su padre es un pequeño agricultor de San Carlos dedicado a la producción de yuca y piña, labores en las que él ayuda cada mañana.

“Yo le ayudo a echar atomizos, a abonar y a lo que haya que hacer aquí en la casa”, comentó.

Una carrera más formal

Pero el premio no solo servirá para agradecerle a su familia el respaldo recibido durante años. Arce también quiere invertir una parte en fortalecer su carrera artística, una faceta que durante mucho tiempo mantuvo guardada por inseguridad.

“Quiero invertir en mí también un poquito, en lo que es el canto, comprarme cositas para hacer eventos, vestuario y todo eso para que la gente siga contenta con lo que yo hago”, afirmó.

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Josué agregó que desde niño participó en festivales artísticos y actividades escolares que lo llevaron después a amenizar matrimonios y fiestas privadas; sin embargo, hace un tiempo se alejó de los escenarios porque perdió la confianza en sí mismo.

“Había estado retirado bastante tiempo por vergüenza, porque sentía que ya no me llamaban, porque sentía que ya no les gustaba cómo cantaba”, recordó.

Josué Arce estuvo a punto de no ir a hacer audición para el programa, pues no creía en sus capacidades vocales. (Cortesía Teletica /Cortesía)

Al tiempo descubrió que el problema no era la falta de talento ni el interés de la gente, sino poner más esfuerzo de su parte y creer más en su talento, por lo cual considera que el programa de Teletica llegó en el momento justo de su vida.

“Yo estaba desilusionado, con miedo, ya no creía en mí, pero este programa me abrió muchas puertas”, aseguró.

Muchas invitaciones

El impacto de haber ganado la competencia de canal 7 ya comenzó a sentirse, pues, según contó, ya empezaron a llegarle invitaciones para que llegue a cantar a cierto lugar o para que sirva de jurado en actividades escolares de su cantón.

Cantar junto con María José Castillo en la gran final aseguró que fue un gran impulso para ganar el concurso, pese a la afectación en su voz.

“Claramente, el premio es algo muy lindo, pero lo que yo más quería era que la gente quedara contenta y que se llevara una buena experiencia de lo que fue la primera temporada de Batalla de Karaoke”, dijo.

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"El amor de mi vida" de Camilo Sesto fue con la canción de Josué Arce llegó a la final de Batalla de Talento. (Instagram/Instagram)

Josué además nos contó que estuvo a punto de perderse esta oportunidad que terminó cambiándole la vida, pues el día que fue a hacer la audición, en un restaurante de San Carlos, fue por insistencia de su familia.

“Yo no quería ir, tenía miedo, pero fui. Mi familia y mis amigos me dijeron que fuera y al final me animé”, recordó.

Aquella decisión terminó llevándolo hasta la gran final del programa, donde el domingo por la noche conquistó al público y se dejó el primer lugar.