Quedó lista la final de Batalla de Karaoke: estos son los participantes que van por el premio

La primera temporada de Batalla de Karaoke ya tiene a sus siete finalistas para la gran final que se realizará el próximo domingo 31 de mayo, donde uno de ellos se coronará como el rey o reina de la competencia de Teletica y ganará el premio de 3 millones de colones.

Ana Yancy Varela se convirtió en la última finalista de Batalla de Karaoke de Teletica. (Cortesía /Cortesía)

Tras varias semanas de presentaciones, historias personales y votaciones del público, el programa definió oficialmente a los concursantes que disputarán la última gala de la temporada: Alonso Sanabria, Josué Miranda, Danier Barrantes, Tracy Jiménez, Juan Diego Valerio, Verónica López y Ana Yancy Varela, quien obtuvo el último boleto disponible este domingo al ganar la semifinal.

LEA MÁS: El tierno mensaje de Keyla Sánchez a Ítalo Marenco que encendió las redes

Final con sorpresas

La final promete convertirse en una noche cargada de emoción, talento y sorpresas, ya que los participantes no solo deberán defender su lugar con una interpretación individual, sino que compartirán escenario en duetos junto a artistas nacionales invitados.

A lo largo de la temporada, cada finalista logró conectar con el público gracias a sus interpretaciones y a las historias de vida que acompañaron su paso por el programa.

Entre ellas destacó la de Ana Yancy Varela, vecina de Zarcero, quien encontró en la música una fuente de motivación luego de enfrentar complicaciones de salud y conectó tanto con el público que le dieron el pase a la gran final.

Batalla de Karaoke se acerca a su gran final. Foto Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly ARce)

Durante las galas previas, Batalla de Karaoke también se convirtió en un espacio donde muchos concursantes compartieron historias de superación personal, utilizando la música como herramienta para enfrentar momentos difíciles relacionados con la salud mental, enfermedades familiares, pérdidas personales y nuevos comienzos.

LEA MÁS: Querida profesora se dejó el premio y el pase a la final en Batalla de Karaoke

Ahora, los siete finalistas se preparan para la presentación más importante de la temporada, en una gala que marcará el cierre de la primera edición del formato y en la que el público volverá a tener un papel clave para elegir al gran ganador.