Video: Tras audición en Got Talent, Sebastián Guillem hizo que periodistas de Repretel se mostraran como nunca antes

El paso de Sebastián Guillem por Noticias Repretel dejó un ambiente poco habitual para un espacio informativo, luego de que el artista costarricense compartiera en vivo el impacto que ha tenido su audición en Got Talent España, generando risas, emoción y hasta un momento musical en pleno set.

Tras el bum que provocó su presentación en el programa internacional, Guillem fue invitado este lunes a una entrevista con Randall Rivera, donde ambos observaron nuevamente la audición que le valió al cantante un histórico pase en el concurso español. La emoción fue evidente desde los primeros minutos, marcando un tono distinto al noticiero de todos los días.

Sebas Guillem se ganó los aplausos por su talento y carisma. (Captura de video/Captura de video)

Una decisión poco común en la agenda informativa

Durante la conversación, Rivera comentó que la visita de Sebas fue priorizada dentro del noticiero, pese a la agenda política del día.

“Normalmente se hace una entrevista por edición del noticiero, hoy tengo a una candidata presidencial, pero dije que primero venga Sebas”, expresó el periodista en vivo.

El gesto evidenció el impacto que ha tenido el artista tras su participación en Got Talent, así como el interés del público por conocer más sobre su historia y su proceso musical.

Canto, risas y lágrimas en el estudio

La entrevista avanzó entre anécdotas, risas y momentos cargados de emoción, hasta que el espacio tomó un giro inesperado. Sebas Guillem terminó cantando en el set, contagiando a Melissa Durán, a Randall Rivera y a varias personas del estudio, quienes se unieron al momento musical.

El cierre dejó imágenes poco frecuentes en un noticiero tradicional, con periodistas visiblemente conmovidos y un ambiente de cercanía que fue comentado ampliamente en redes sociales.

El momento reflejó cómo la música de Sebas Guillem logró romper el esquema habitual de un informativo y conectar desde lo humano, en medio del momento más importante de su carrera artística.

Sebas Guillem, artista tico que deslumbró en Got Talent, España. Foto: Instagram Sebas Guillem. (Foto: Instagram Sebas Guillem./Foto: Instagram Sebas Guillem.)

Nota realizada con ayuda de IA