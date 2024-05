Viviana Calderón tuvo que salir a defenderse después de que le llovieron críticas por una publicación

Viviana Calderón, expresentadora de televisión se enojó con los seguidores que la criticaron mucho (Instagram)

Viviana Calderón, expresentadora de televisión, tuvo que salir a defenderse en redes sociales tras recibir lluvia de críticas por una historia de Instagram.

La macha está a punto de subir el cerro Chirripó y por ello publicó una historia dando a entender que no quiere que llueva más, hecho que debido a la situación de energía eléctrica que vive el país, es lo que más se necesita.

Las lluvias de los últimos días provocaron que se cancelaran la mayoría de apagones de esta semana y por ello a Calderón le fue muy mal y tuvo que salir a aclarar la situación.

“Paso por acá para hacer una aclaración. Yo entiendo que este tema de las lluvias nos tiene a todos muy susceptibles, obviamente es una bendición que llueva y yo lo que dije del Chirripó, es en son de vacilón”, explicó al inicio.

Ella agregó que aunque fue en broma, es normal que no quiera subir el cerro con lluvia, porque es más complicado y peligroso.

“Lógico, si veo que el clima está así y ya mañana nos vamos y el miércoles comenzamos a subir, obvio, uno espera que no llueva tanto porque si no nos vamos a empapar y eso va a ser más rudo todavía, pero eso no tiene nada de malo, ¿o sí? Yo no entiendo por qué se toman tan literal y tan personal las cosas. Tengamos paz y ojalá que no llueva tanto cuando estemos por allá arriba”, concluyó.

Las críticas no le quitaron el entusiasmo y mostró que, con o sin lluvia, ya tiene todo listo para escalar el cerro más alto del país.