Viviana Calderón vivió momentos de terror por problema de salud: “Veía borroso y temblaba”

La presentadora costarricense Viviana Calderón reveló en sus redes sociales que vivió un gran susto luego de tomar un medicamento recetado para el dolor, el cual le provocó una reacción inesperada mientras conducía su vehículo.

Reacción ocurrió mientras manejaba

Viviana Calderón, presentadora de La dulce vida, de Repretel. (Redes/Instagram)

Según contó en sus historias, todo ocurrió después de que le recetaran antibióticos y un fuerte medicamento para el dolor tras un procedimiento dental.

Calderón explicó que, aunque en la farmacia le mencionaron que el fármaco podía tener efectos secundarios, decidió tomarlo porque había sido indicado por su médico.

Sin embargo, horas después comenzó a sentirse extraña mientras conducía para recoger a su hija.

“Empecé a ver borroso, a sentir un mareo raro, frío y temblor. Metía el clutch y me temblaban las piernas, metía el acelerador y me temblaban las piernas”, relató.

La situación la preocupó al punto de buscar ayuda inmediatamente.

Recibió ayuda en una farmacia

La presentadora logró llegar a una farmacia donde, según contó, el personal la atendió rápidamente y le tomó la presión mientras ella seguía con una fuerte sensación de temblor en el cuerpo.

Tras revisar los medicamentos que había tomado, le explicaron que la reacción podría estar relacionada con un analgésico que contiene tramadol, un componente conocido por provocar efectos secundarios en algunas personas.

“Eso tiene tramadol y otro componente muy fuerte. No a todo mundo le cae bien”, explicó Calderón.

Según detalló, el medicamento incluía tramadol hidrocloruro y dextropropoxifeno, una combinación utilizada para tratar dolores intensos.

Luego del susto, la presentadora aseguró que la experiencia la llevó a reflexionar sobre los riesgos de algunos medicamentos fuertes, especialmente al conducir.

Calderón explicó que, afortunadamente, recibió ayuda de su padre y una amiga mientras se recuperaba del malestar.

También aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de consultar bien los efectos secundarios de los medicamentos.

“Hay que tener mucho cuidado cuando les manden algún medicamento. Pregunten todo e investiguen”, señaló.

La presentadora afirmó que, por su experiencia, decidió no volver a tomar ese medicamento.

Instagram Vivilutheoriginal Stories Viviana Calderón contó en redes el fuerte susto que vivió tras tomar un medicamento para el dolor.

