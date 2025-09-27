Viviana Calderón confesó cómo lleva su faceta de figura pública con su hija de 11 años

Viviana Calderón lleva años acaparando titulares en periódicos y revistas, saliendo en programas de televisión y dando mucho de qué hablar.

Viviana Calderón, expresentadora de televisión. (Instagram)

Aunque la macha ha procurado mantenerse lejos de los escándalos, una que otra polémica la ha salpicado en algún momento.

Ese es, digamos, el precio que pagan los conocidos y famosos por ser parte del medio, pero, ¿cómo maneja Viviana ese tema con su hija de 11 años?

La Teja habló con Vivi hace unos días por su regreso a la televisión el próximo 10 de octubre y aprovechó para preguntarle al respecto.

Calderón confesó que desde hace mucho tiempo le habla a Giuliana sobre su trabajo, lo expuesta que la deja frente a la gente, y todas las consecuencias que derivan de eso.

La dulce vida, segunda temporada, Repretel. Viviana Calderón, Gustavo Gambao y Edson Picado. (Cortesía Repretel/Cortesía)

“Le trato de enseñar los pros y los contras (de una carrera así) y de que la gente siempre va a tener una opinión distinta el uno del otro. Le digo que, al ser una figura pública, la gente decide decir cosas, solamente, porque piensan que tienen derecho”, dijo Calderón.

Mencionó que Giuliana está bastante familiarizada con tener una mamá que es conocida en el país y mucho de lo que eso implica.

“Ella ya mastica más esos términos, y esa parte de lo que es ser una persona reconocida, porque yo no soy famosa; a mí me reconocen en la calle por la trayectoria mía en televisión”, agregó Viviana.

Ahora que está a días de volver a la televisión, Giuli está “supercontenta” y ella preparada para los comentarios de todo tipo que puedan surgir con su regreso.

La dulce vida, segunda temporada, Repretel. Viviana Calderón, Gustavo Gambao y Edson Picado. (Cortesía Repretel/Cortesía)

“Yo le digo a Giuli que lo importante es disfrutar lo que uno está haciendo en el lugar donde esté, porque para poder estar ahí tuvo que ser elegido”, refirió.

Calderón se inició en la tele en el 2001 en el espacio comercial de Repretel, Me lo dijo Adela. En la televisora, integró proyectos como la serie Los Popof y el programa de concursos A todo dar, hasta el 2005, cuando renunció para irse a Teletica, donde estuvo hasta el 2019.

Vivi es uno de los rostros más conocidos de la pantalla chica nacional. Multimedios fue su último trabajo antes de regresar, este octubre, a Repretel.