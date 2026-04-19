¡Vivió momentos de terror en el aire! Natalia Jiménez sufrió falla en dos aviones y entró en pánico

El susto fue grande para Natalia Jiménez y su equipo. (Cortesía)

La cantante Natalia Jiménez vivió un verdadero susto en el aire luego de que dos aviones en los que viajaba presentaran fallas técnicas el mismo día.

La artista iba rumbo a Fresnillo, Zacatecas, cuando ocurrió la situación que la dejó completamente nerviosa.

Dos veces el mismo problema

Según contó en sus redes sociales, tras bajarse de un primer avión con fallas, abordó otro… pero el problema se repitió.

“Nos hemos subido a un segundo avión y nos hemos encontrado con el mismo problema en la válvula de presurización”, explicó.

Natalia Jiménez dio un mensaje tras su concierto.

La situación se complicó cuando, ya en pleno vuelo, empezaron a ocurrir cosas que aumentaron la tensión.

Natalia Jiménez contó lo que ocurrió en redes. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

“Se puso terrible”

Jiménez relató que dentro del avión comenzaron ruidos fuertes, el ambiente se calentó y hasta se activaron alarmas.

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“Empezó a hacer mucho ruido, se ha calentado mucho y ha empezado a salir humo. Sonó la alarma, se puso terrible”, contó.

La cantante aseguró que nunca antes había vivido algo así.

El susto fue real

Aunque el avión logró aterrizar sin mayores consecuencias, el impacto emocional fue fuerte.

“Estoy temblando, estoy muy asustada. Quiero llorar. Vi mi vida pasar ahí dentro del avión”, confesó.

En la publicación, resumió lo vivido con una frase que lo dice todo: “Pánico en el aire… pero lo más importante es que todos estamos bien”.