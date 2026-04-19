Teleguía Farándula

¡Vivió momentos de terror en el aire! Natalia Jiménez sufrió falla en dos aviones y entró en pánico

La artista contó que el segundo vuelo presentó el mismo problema técnico y la situación se volvió angustiante

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Natalia Jiménez
El susto fue grande para Natalia Jiménez y su equipo. (Cortesía)

La cantante Natalia Jiménez vivió un verdadero susto en el aire luego de que dos aviones en los que viajaba presentaran fallas técnicas el mismo día.

La artista iba rumbo a Fresnillo, Zacatecas, cuando ocurrió la situación que la dejó completamente nerviosa.

Dos veces el mismo problema

Según contó en sus redes sociales, tras bajarse de un primer avión con fallas, abordó otro… pero el problema se repitió.

“Nos hemos subido a un segundo avión y nos hemos encontrado con el mismo problema en la válvula de presurización”, explicó.

Natalia Jiménez dio un mensaje tras su concierto.

La situación se complicó cuando, ya en pleno vuelo, empezaron a ocurrir cosas que aumentaron la tensión.

Natalia Jiménez
Natalia Jiménez contó lo que ocurrió en redes. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

“Se puso terrible”

Jiménez relató que dentro del avión comenzaron ruidos fuertes, el ambiente se calentó y hasta se activaron alarmas.

LEA MÁS: Entérese de todo lo que dijo Natalia Jiménez después de dar un concierto en nuestro país

“Empezó a hacer mucho ruido, se ha calentado mucho y ha empezado a salir humo. Sonó la alarma, se puso terrible”, contó.

La cantante aseguró que nunca antes había vivido algo así.

El susto fue real

Aunque el avión logró aterrizar sin mayores consecuencias, el impacto emocional fue fuerte.

“Estoy temblando, estoy muy asustada. Quiero llorar. Vi mi vida pasar ahí dentro del avión”, confesó.

En la publicación, resumió lo vivido con una frase que lo dice todo: “Pánico en el aire… pero lo más importante es que todos estamos bien”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
aviónNatalia Jiménezcantante
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.