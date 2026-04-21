Ya hay fecha y lugar para nuevo concierto de Karol G en Costa Rica

La cantante Karol G confirmó que regresará a Costa Rica como parte de su nueva gira mundial, luego de anunciar en Coachella que volvería a los escenarios internacionales.

Fecha y lugar confirmados

Karol G posa en las imágenes oficiales para su espectáculo de medio tiempo en la NFL. (Instagram/Instagram)

El concierto se realizará el viernes 27 de noviembre en el Estadio Nacional, mismo escenario donde la artista logró un lleno total en sus presentaciones anteriores.

La confirmación se dio este martes, generando expectativa entre quienes siguen su carrera y recuerdan su paso reciente por el país.

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Regreso tras un éxito rotundo

La visita de Karol G se da luego del impacto de su gira “Mañana Será Bonito”, con la que en marzo de 2024 logró llenar el Estadio Nacional en dos ocasiones.

Ese antecedente marcó un hito en su carrera en Costa Rica y dejó abierta la puerta para un posible regreso, que ahora se concreta con esta nueva fecha.

El concierto forma parte de su nueva etapa musical y de un tour que recorrerá distintos países, consolidando su presencia en la escena internacional.