Yokasta y Naomi Valle compartieron con un grande del ring y lo llenaron de elogios en su cumpleaños

Yokasta y Naomi Valle se robaron miradas fuera del ring al compartir con una verdadera figura del boxeo mundial, a quien aprovecharon para dedicarle elogios y un mensaje cargado de admiración y respeto.

Yoka y Naomi Valle compartieron con un grande del boxeo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Por medio de su cuenta de Instagram, Yoka, como le dicen de cariño, compartió una fotografía junto a su hermana y nada más y nada menos que Jake Paul, famoso boxeador, luchador, youtuber y actor, a quien ambas admiran profundamente.

“Feliz cumpleaños, Jake. Pura vida desde Costa Rica.Sigue haciendo ruido y cambiando el juego”, escribió la boxeadora en la publicación.

Yokasta Valle, Naomi Valle y Jake. (yokasta valle /yokasta valle)

Cabe recordar que Paul es conocido por su éxito viral en plataformas como Vine y YouTube antes de dedicarse al boxeo profesional. Actualmente, el estadounidense se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una fractura de mandíbula en su combate más reciente y permanece bajo suspensión médica indefinida.