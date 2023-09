Youtuber Araya Vlogs tuvo un accidente con su carro y señaló a un único culpable

Araya Vlogs sufrió un accidente con su carro y le mandó una inderecta al gobierno

El youtuber costarricense Christopher Araya, conocido como “Araya Vlogs” tuvo un pequeño accidente con su carro y se quejó con todo del Gobierno.

El creador de contenido se estaba dirigiendo hacia una playa de Guanacaste cuando las malas condiciones de las carreteras le pasaron la factura a su carro.

“Acá comenzó todo. En este momento voy a proceder a quejarme públicamente contra el Gobierno y los encargados de estos caminos y estas zonas. Vamos de camino a Ostional en Nosara, una de las zonas más turísticas del país y es increíble cómo está el camino, me impresiona que aquí vienen demasiados turistas y vean esto”, mencionó.

Al final al youtuber le tocó cruzar dos ríos y varios huecos, en los que terminó rompiendo parte del carro y perdiendo la placa.

“No ando placa, para que se imaginen cómo estaba el camino, así que por favor si alguien de por aquí se encuentra una placa, probablemente sea la mía, así que me avisan por fa, porque si no me toca un gran trámite”.

A pesar del complicado viaje, Araya llegó bien y se quedará unos días en la zona grabando uno de sus originales videos.