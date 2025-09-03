A costarricense le llovieron mensajes por lo que hizo con un gato que fue atropellado

Mario rescató cuerpo de gatito que fue atropellado y entregó collar a sus dueños (Foto con fines ilustrativos) (Google IA/Made with Google AI)

Un vecino de Desamparados recibió una lluvia de agradecimientos en redes sociales tras hacer un noble acto que tocó el corazón de muchas personas.

Se trata de Mario Ballestero, quien durante la noche del lunes decidió no ser indiferente y bajarse de su carro en plena carretera para intentar ayudar a un gatito atropellado, aunque ya no había nada que hacer por el peludito, lo que hizo conmovió a muchos ticos.

“Fue una historia cruel. Justo antes del semáforo lo vi, quizá venía yo a 50 metros del cuerpo y como a 80 metros del semáforo cuando la vi (pensé que era una gatita). Estaba en el carril que viene de San Antonio hacia Desamparados centro. Puse luces de emergencia y me bajé corriendo a auxiliarlo, pero ya era tarde, estaba todavía calientito, pero sin vida”, nos explicó.

Debido a que se detuvo, muchos conductores empezaron a pitarle, pero eso no le importó y se llevó al gato con él y su hija.

Él tenía claro que ya no podía salvarlo, pero sí evitar que lo volvieran atropellar dejando una escena aún peor para los dueños del peludito, por eso se lo llevó, le quitó el collar y lo fue a enterrar junto con su esposa Karla Chinchilla y su hija Kamilah de 14 años, quien al ser amante de los animales, estaba muy afectada.

El gatito tenía collar, lo que era un indicio de que una familia lo estaba esperando y buscando y por eso le tomó una foto y lo publicó en redes sociales, donde su gesto se hizo viral y encontró a una de las dueñas del gato.

“Hice el post para que su familia no tuviera la tristeza de no recibirlo, en el lecho de su casa, esperaba que llegara donde la persona correcta. Luego me llamó Catalina, una de las dueñas, y me dijo que le contara cómo fue. Me agradecieron y fui a dejar el collar hasta la casa en donde estaban la mamá de Catalina, y su hermana pequeña. Ahí me dijeron que era Fresno el nombre y que era el gato más bello del mundo”.

LEA MÁS: Gatito tuvo un final feliz luego de ver una de sus vidas en peligro

Mario nunca esperó que la historia llegara a tanta gente y es que su publicación suma muchas reacciones y muchos comentarios de agradecimiento.

“Mario Dios te bendiga”, “Gracias por su buen corazón”, “Gracias por tan lindo gesto”, “Ojalá muchas personas aprendan de usted”, “Gracias por su respeto y empatía”, “Eso es tener calidad humana”, “Gracias por ser linda persona”, “Dios lo reconocerá”, “Muchas gracias, tiene usted un gran corazón”, fueron algunos de los cientos de mensajes.

Él aseguró que agradece el cariño y que espera que motive a más personas a hacer lo mismo, porque situaciones así se dan mucho en nuestras carreteras.

LEA MÁS: Así fue como los bomberos evitaron que caballo muriera ahogado en el mar

“Se siente muy lindo ver tantos mensaje, pero en realidad lo que espero es que toque corazones y que la gente se anime a hacer lo mismo por otros animalitos”, concluyó.

Mario Ballestero ayudó a familia que perdió a gatito tras atropello (Cortesía/Cortesía)