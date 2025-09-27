Diego Londoño: el colombiano desaparecido que fue hallado tras video viral en TikTok

Diego Londoño (Tomada de X/Tomada de Twitter)

El colombiano Diego Londoño, de 41 años, estuvo desaparecido durante más de dos años hasta que recientemente fue localizado en Chiclayo, Perú, gracias a un video viral de Titkok.

Su familia lo buscaba intensamente desde que perdió contacto en 2022. Según información de El Tiempo, padece problemas de memoria relacionados con demencia senil, lo que dificultó su ubicación.

El video que permitió encontrarlo

La historia se conoció gracias a un video publicado en TikTok por la empresaria ecuatoriana Amy Solano, quien lo grabó frente a su tienda en Machala. Las imágenes se viralizaron y permitieron que usuarios lo identificaran como el hombre que llevaba años desaparecido.

Diego Londoño (Tomada de X/Tomada de Twitter)

Las declaraciones de Diego Londoño

Tras ser ubicado, Londoño habló con los medios y aseguró que no planea regresar a Colombia por ahora.

“No tendría por qué volver a Colombia, estoy viviendo una experiencia de vida”.

Su vida antes de desaparecer

Antes de perder contacto con su familia, Londoño era profesor de Música y Filosofía. Según reportó El Heraldo de Colombia, dominaba varios idiomas como alemán, inglés e italiano, y tenía inclinaciones artísticas que compartía en su comunidad.

El hallazgo de Diego Londoño no solo trajo alivio a su familia, sino que también abrió un debate sobre la importancia de las redes sociales en la búsqueda de personas desaparecidas y sobre el acceso a tratamientos médicos para quienes enfrentan enfermedades degenerativas.

Actualmente, Diego sigue en Perú y asegura que es libre y feliz recorriendo el sur de América.