¿Dónde ver el sorteo del Gordo Navideño de la JPS este domingo?

El sorteo del Gordo Navideño 2025, uno de los eventos más esperados del año, podrá verse en vivo este domingo a través de las plataformas oficiales de la Junta de Protección Social (JPS) y por televisión digital, permitiendo a los jugadores seguir minuto a minuto la salida de los números ganadores.

JPS habilitó varias opciones para no perderse el sorteo

El sorteo del Gordo Navideño se transmite en vivo por Canal 13. (Albert Marin /Sorteo gordo navideño.)

La Junta de Protección Social habilitó varias opciones para que la población pueda observar el sorteo sin importar su ubicación. Como es tradición, la transmisión se realizará de forma abierta y gratuita, tanto en medios digitales como en televisión.

Plataformas para ver el sorteo en vivo

El sorteo del Gordo Navideño se podrá seguir en tiempo real a las 7:30 p.m. mediante las siguientes opciones:

Facebook oficial de la Junta de Protección Social

Página web oficial de la JPS

Televisión digital abierta por Canal 13

Estas plataformas permitirán conocer en directo los resultados del premio mayor, el segundo premio, el tercer premio y el resto de premios incluidos en el plan oficial del sorteo.

Un sorteo de alta expectativa nacional

Miles de personas siguen cada año la transmisión del Gordo Navideño. (Albert Marin /Sorteo gordo navideño.)

El Gordo Navideño es el sorteo más importante de la Lotería Nacional, tanto por el monto de los premios como por la expectativa que genera cada año.

