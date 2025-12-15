Teleguía Imperdibles

¿Dónde ver el sorteo del Gordo Navideño de la JPS este domingo?

El esperado sorteo del Gordo Navideño 2025, organizado por la Junta de Protección Social, podrá seguirse en vivo a través de plataformas digitales y televisión abierta

Por Hillary Chinchilla Marín

El sorteo del Gordo Navideño 2025, uno de los eventos más esperados del año, podrá verse en vivo este domingo a través de las plataformas oficiales de la Junta de Protección Social (JPS) y por televisión digital, permitiendo a los jugadores seguir minuto a minuto la salida de los números ganadores.

JPS habilitó varias opciones para no perderse el sorteo

14 de diciembre 2025. Centro de Convenciones en Heredia. Realización del sorteo del Gordo Navideño 2025 que paga 40 millones de colones por fraccion según información de la Junta de Protección Social de San José. En la foto: Los funcionarios de la junta muestran los números ganadores del primer, segundo y tercer premio de la lotería. Foto: Albert Marin.
El sorteo del Gordo Navideño se transmite en vivo por Canal 13. (Albert Marin /Sorteo gordo navideño.)

La Junta de Protección Social habilitó varias opciones para que la población pueda observar el sorteo sin importar su ubicación. Como es tradición, la transmisión se realizará de forma abierta y gratuita, tanto en medios digitales como en televisión.

Plataformas para ver el sorteo en vivo

El sorteo del Gordo Navideño se podrá seguir en tiempo real a las 7:30 p.m. mediante las siguientes opciones:

Estas plataformas permitirán conocer en directo los resultados del premio mayor, el segundo premio, el tercer premio y el resto de premios incluidos en el plan oficial del sorteo.

Un sorteo de alta expectativa nacional

14 de diciembre 2025. Centro de Convenciones en Heredia. Realización del sorteo del Gordo Navideño 2025 que paga 40 millones de colones por fraccion según información de la Junta de Protección Social de San José. En la foto: Los funcionarios de la junta muestran los números ganadores del primer, segundo y tercer premio de la lotería. Foto: Albert Marin.
Miles de personas siguen cada año la transmisión del Gordo Navideño. (Albert Marin /Sorteo gordo navideño.)

El Gordo Navideño es el sorteo más importante de la Lotería Nacional, tanto por el monto de los premios como por la expectativa que genera cada año.

Nota realizada con ayuda de IA

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

