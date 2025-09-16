Estos son los carros de mejor precio en algunos países de Latinoamérica

Carros baratos, fines ilustrativos (Creada con Chatgpt/Creada con Chatgpt)

Si estás buscando un carro económico en el mercado latinoamericano, la buena noticia es que todavía existen opciones para no maltratar la billetera. Desde el Renault Kwid en Argentina hasta el Toyota Agya en Costa Rica, varios modelos usados y algunos de entrada siguen siendo los preferidos por quienes buscan transporte económico, confiable y con repuestos accesibles.

Los precios cambian según el país y la moneda local, pero en todos los casos hablamos de modelos que destacan por su consumo bajo, facilidad de mantenimiento y amplia oferta de repuestos.

Tabla de carros baratos en Latinoamérica (2025)

País Modelo más barato destacado Precio local aproximado Precio en USD aprox. Comentarios México Renault Kwid $247,500 MXN US$13,500 Auto urbano de entrada, bajo consumo. Costa Rica Toyota Agya ₡9 657 000 US$19,200 Compacto confiable, uno de los más baratos nuevos; usados bajan aún más. Costa Rica Changan Lumin (eléctrico) ₡8 545 970 US$16,990 Opción accesible en Expomóvil 2025. Argentina Renault Kwid AR$20.990.000 US$20,000 Uno de los 0 km más accesibles del mercado argentino. Chile Suzuki Alto CLP 9.390.000 US$9,000 Compacto urbano muy popular y barato. Colombia Kia Picanto Vibrant MT COP 57,000,000 US$14,000 Compacto urbano, bajo consumo. Colombia Renault Logan Life+ COP 68,000,000 US$16,700 Sedan familiar, buena relación costo/beneficio. Brasil Fiat Mobi R$70,000 US$13,800 Entre los más económicos nuevos en Brasil. Perú Suzuki Alto 800 S/39,000 US$10,300 Uno de los modelos más buscados por precio bajo.

¿Por qué siguen siendo baratos?

Sencillez mecánica : motores pequeños, menos tecnología y electrónicos, más fáciles de reparar.

: motores pequeños, menos tecnología y electrónicos, más fáciles de reparar. Disponibilidad de repuestos : marcas como Toyota, Renault, Kia y Suzuki tienen red en toda la región.

: marcas como Toyota, Renault, Kia y Suzuki tienen red en toda la región. Alto volumen de ventas : al haber miles circulando, el mercado de usados mantiene precios bajos.

: al haber miles circulando, el mercado de usados mantiene precios bajos. Versión de entrada: son autos sin lujos (aire acondicionado básico, pocas comodidades), pero cumplen con lo esencial.

Costa Rica en el mapa regional

Aunque en Costa Rica los impuestos encarecen los vehículos, todavía se consiguen modelos como el Toyota Agya o el Hyundai Grand i10 en rangos similares a otros países de la región. En usados, opciones como el Toyota Corolla o el Suzuki Swift se mantienen como los favoritos por su bajo consumo y resistencia.

Consejos antes de comprar

Revise siempre el historial de mantenimiento.

Considere el consumo de combustible: lo barato puede salir caro si gasta demasiado.

Compare precios entre países si pensás importar; a veces un carro barato en México termina carísimo en Costa Rica por impuestos.

En Costa Rica se pueden conseguir varios carros baratos y de diferentes marcas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

