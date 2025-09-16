Estos son los carros de mejor precio en algunos países de Latinoamérica

Teleguía Imperdibles

Por Hillary Chinchilla Marín
Si estás buscando un carro económico en el mercado latinoamericano, la buena noticia es que todavía existen opciones para no maltratar la billetera. Desde el Renault Kwid en Argentina hasta el Toyota Agya en Costa Rica, varios modelos usados y algunos de entrada siguen siendo los preferidos por quienes buscan transporte económico, confiable y con repuestos accesibles.

Los precios cambian según el país y la moneda local, pero en todos los casos hablamos de modelos que destacan por su consumo bajo, facilidad de mantenimiento y amplia oferta de repuestos.

Tabla de carros baratos en Latinoamérica (2025)

País Modelo más barato destacado Precio local aproximado Precio en USD aprox. Comentarios
MéxicoRenault Kwid$247,500 MXNUS$13,500Auto urbano de entrada, bajo consumo.
Costa RicaToyota Agya₡9 657 000US$19,200Compacto confiable, uno de los más baratos nuevos; usados bajan aún más.
Costa RicaChangan Lumin (eléctrico)₡8 545 970US$16,990Opción accesible en Expomóvil 2025.
ArgentinaRenault KwidAR$20.990.000US$20,000Uno de los 0 km más accesibles del mercado argentino.
ChileSuzuki AltoCLP 9.390.000US$9,000Compacto urbano muy popular y barato.
ColombiaKia Picanto Vibrant MTCOP 57,000,000US$14,000Compacto urbano, bajo consumo.
ColombiaRenault Logan Life+COP 68,000,000US$16,700Sedan familiar, buena relación costo/beneficio.
BrasilFiat MobiR$70,000US$13,800Entre los más económicos nuevos en Brasil.
PerúSuzuki Alto 800S/39,000US$10,300Uno de los modelos más buscados por precio bajo.

¿Por qué siguen siendo baratos?

  • Sencillez mecánica: motores pequeños, menos tecnología y electrónicos, más fáciles de reparar.
  • Disponibilidad de repuestos: marcas como Toyota, Renault, Kia y Suzuki tienen red en toda la región.
  • Alto volumen de ventas: al haber miles circulando, el mercado de usados mantiene precios bajos.
  • Versión de entrada: son autos sin lujos (aire acondicionado básico, pocas comodidades), pero cumplen con lo esencial.

Costa Rica en el mapa regional

Aunque en Costa Rica los impuestos encarecen los vehículos, todavía se consiguen modelos como el Toyota Agya o el Hyundai Grand i10 en rangos similares a otros países de la región. En usados, opciones como el Toyota Corolla o el Suzuki Swift se mantienen como los favoritos por su bajo consumo y resistencia.

Consejos antes de comprar

  • Revise siempre el historial de mantenimiento.
  • Considere el consumo de combustible: lo barato puede salir caro si gasta demasiado.
  • Compare precios entre países si pensás importar; a veces un carro barato en México termina carísimo en Costa Rica por impuestos.
*Noticia realizada con ayuda de Inteligencia artificial*

