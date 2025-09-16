Ginnés Rodríguez vivió un lunes algo caótico por culpa de su carro eléctrico

Ginnés Rodríguez suele hacer los lunes un video motivacional que comparte en sus redes, pero esta vez fue muy diferente. (redes/Instagram)

Ginnés Rodríguez vivió un ¡es lunes! algo caótico por culpa de su carro eléctrico, pero lo bueno fue que no le faltaron ángeles en el camino.

La presentadora de Las Historias, de canal 11, aprovechó el fin de semana largo para ir a pasear a Tilarán con su hijo menor Marcelo.

Resulta que cuando venían de regreso hacia Heredia, donde vive con sus hijos, se quedó sin carga y el carro se le apagó.

Según confesó, fue que le salieron mal la cuentas y creyó que con la carga que andaba le iba a dar tiempo de llegar a su casa.

Como el vehículo no hace nada sin carga y no tenía un lugar cerca para recargarlo le tocó llamar una plataforma en medio de la noche.

“Me salieron mal las cuentas, pues no me dio chance de llegar con la carga que tenía, quedé en Turrúcares y llamamos una grúa que nos trajo aquí a Villa Bonita en Alajuela”, contó en sus historias de Instagram.

Ginnés Rodríguez, presentadora de Las Historias, de canal 11, vivió un lunes algo caótico, pero con un final feliz. (Captura/Tomada de Facebook)

Para su suerte, al llegar al centro de recarga, de las seis estaciones que habían, solo tres funcionaban y le tocó hacer esperar y hacer fila.

Y para terminarla de hacer, cuando le tocó su turno, la tarjeta de recarga no le funcionó, por lo que tuvieron que ayudarla.

La figura de Repretel contó que es la primera vez que le pasa algo así y que además nunca había usado una estación de servicio del ICE por lo que tampoco sabía qué hacer.

Sin embargo, no todo fue malo porque un señor llamado Alejandro se convirtió en su salvador y, además, alguien pasó vendiendo hamburguesas y pudieron comer mientras esperaban su turno.

“Dentro de todo el escenario, la noche lindísima, un montón de personas nos han ayudado generosamente. Yo nunca había tenido que utilizar las estaciones de carga ni nada de eso y desconozco del tema, esto nunca me había pasado, pero ya aprendí, aprendimos la lección. Todo bien”, contó con una gran sonrisa después de todo lo vivido.

Ginnés Rodríguez vivió un regreso a casa algo caótico

Para su gran fortuna, don Alejandro también la terminó chineando al limpiarle los parabrisas para que pudiera ver bien de regreso a su casa.

Los lunes Ginnés suele compartir en sus redes un video con reflexiones o motivacionales para sus seguidores, pero esta vez su ¡Es lunes! terminó siendo muy real y distinto.