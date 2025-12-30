Famosa revista incluyó a Costa Rica entre los 10 países más lindos del mundo y este es el motivo

La riqueza natural de Costa Rica volvió a recibir reconocimiento internacional. El país fue incluido en el listado de los 15 países más naturalmente bellos del mundo, según un ranking elaborado por la revista especializada Travel & Leisure, una de las publicaciones más influyentes del sector turismo a nivel global.

Un ranking que resalta la belleza natural

El listado, difundido recientemente por Travel & Leisure, evalúa a los países por la diversidad de paisajes, ecosistemas, escenarios naturales y atractivos visuales, tomando en cuenta montañas, playas, selvas, volcanes y entornos únicos que los convierten en destinos privilegiados para viajeros de todo el mundo.

En el primer lugar aparece Japón, seguido por Nepal e Italia, mientras que Costa Rica ocupa una posición destacada dentro del top 15, consolidando su imagen como uno de los destinos naturales más atractivos del planeta.

Costa Rica fue incluida entre los 15 países más bellos del mundo, según Travel & Leisure. (Canva/Canva)

Costa Rica, biodiversidad en pocos kilómetros

El ranking destaca a Costa Rica por su biodiversidad, parques nacionales, playas en ambos océanos, volcanes activos y una fuerte cultura de conservación ambiental. A pesar de su pequeño territorio, el país alberga cerca del 6% de la biodiversidad mundial, un factor clave para su posicionamiento internacional.

Este reconocimiento se suma a otros listados en los que Costa Rica ha sido valorada por su turismo sostenible, calidad de vida y compromiso con el medio ambiente.

Lista completa de los países más bellos del mundo

Según Travel & Leisure, este es el ranking de los países con mayor belleza natural:

Japón Nepal Italia Maldivas Indonesia Islandia Francia Estados Unidos Suiza Costa Rica Perú Reino Unido Sudáfrica Tanzania Nueva Zelanda

Japón lidera el ranking de países con mayor belleza natural. (RICHARD A. BROOKS/AFP)

Impacto para el turismo nacional

La inclusión de Costa Rica en este tipo de rankings refuerza su posición como destino turístico de clase mundial, especialmente para viajeros interesados en naturaleza, aventura y experiencias sostenibles, sectores clave para la economía nacional.

