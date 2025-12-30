Teleguía Imperdibles

Famosa revista incluyó a Costa Rica entre los 10 países más lindos del mundo y este es el motivo

Costa Rica fue incluida entre los 15 países con mayor belleza natural del mundo, de acuerdo con un ranking publicado por la prestigiosa revista Travel & Leisure

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La riqueza natural de Costa Rica volvió a recibir reconocimiento internacional. El país fue incluido en el listado de los 15 países más naturalmente bellos del mundo, según un ranking elaborado por la revista especializada Travel & Leisure, una de las publicaciones más influyentes del sector turismo a nivel global.

Un ranking que resalta la belleza natural

El listado, difundido recientemente por Travel & Leisure, evalúa a los países por la diversidad de paisajes, ecosistemas, escenarios naturales y atractivos visuales, tomando en cuenta montañas, playas, selvas, volcanes y entornos únicos que los convierten en destinos privilegiados para viajeros de todo el mundo.

LEA MÁS: ¿Tamales con chile panameño? Una receta superdeliciosa nos sorprendió en un hogar costarricense

En el primer lugar aparece Japón, seguido por Nepal e Italia, mientras que Costa Rica ocupa una posición destacada dentro del top 15, consolidando su imagen como uno de los destinos naturales más atractivos del planeta.

Playa Conchal, Playa Uvita y Playa Cocles fueron incluidas en la lista “Corona Beach 100” que celebra los destinos costeros más impactantes del mundo, gracias a su belleza natural, fauna única y ambiente relajante.
Costa Rica fue incluida entre los 15 países más bellos del mundo, según Travel & Leisure. (Canva/Canva)

Costa Rica, biodiversidad en pocos kilómetros

El ranking destaca a Costa Rica por su biodiversidad, parques nacionales, playas en ambos océanos, volcanes activos y una fuerte cultura de conservación ambiental. A pesar de su pequeño territorio, el país alberga cerca del 6% de la biodiversidad mundial, un factor clave para su posicionamiento internacional.

LEA MÁS: Uno de los regalos más populares de esta Navidad no está regulado en país y representa mucho peligro

Este reconocimiento se suma a otros listados en los que Costa Rica ha sido valorada por su turismo sostenible, calidad de vida y compromiso con el medio ambiente.

Lista completa de los países más bellos del mundo

Según Travel & Leisure, este es el ranking de los países con mayor belleza natural:

  1. Japón
  2. Nepal
  3. Italia
  4. Maldivas
  5. Indonesia
  6. Islandia
  7. Francia
  8. Estados Unidos
  9. Suiza
  10. Costa Rica
  11. Perú
  12. Reino Unido
  13. Sudáfrica
  14. Tanzania
  15. Nueva Zelanda
(FILES) This file photo taken on March 24, 2025 shows flowering cherry blossoms and buds from a sample cherry tree, Somei Yoshino species, used for observation is pictured at Yasukuni Shrine in Tokyo. Japan's famed cherry trees are getting old, but a new AI tool that assesses photos of the delicate pink and white flowers could help preserve them for future generations. The "sakura" season is feverishly anticipated by locals and visitors alike, with the profusion of the stunning blossoms marking the start of spring. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP) / TO GO WITH JAPAN-TECHNOLOGY-NATURE-CLIMATE-CHERRY-BLOSSOMS,FOCUS BY NATSUKO FUKUE
Japón lidera el ranking de países con mayor belleza natural. (RICHARD A. BROOKS/AFP)

Impacto para el turismo nacional

La inclusión de Costa Rica en este tipo de rankings refuerza su posición como destino turístico de clase mundial, especialmente para viajeros interesados en naturaleza, aventura y experiencias sostenibles, sectores clave para la economía nacional.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Costa RicaNaturalezaDestino turísticoNotas IALTNotas IALTHTopRanking
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.