Famoso medio de comunicación mexicano confundió a Costa Rica con otro país

Medio de comunicación mexicano adelantó evento que se dará en Costa Rica hasta en diciembre

Por Hillary Chinchilla Marín
Costa Rica (Shutterstock/Shutterstock)

Un famoso medio mexicano confundió a Costa Rica con otro país por culpa de Bad Bunny.

El famoso cantante urbano está celebrando su carrera y reciente disco con una verdadera fiesta en forma de conciertos en su país natal, Puerto Rico, donde más de uno ha sido invitado.

Este fin de semana, en uno de los shows había varios cantantes famosos entre el público VIP; entre ellos, Belinda, quien bailó y cantó con Bad Bunny.

La interacción entre la mexicana y el reguetonero se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación, y la revista TVNotas de México lo compartió, solo que confundió el país boricua con Tiquicia.

“¡Así disfrutaron Belinda y Sebastián Yatra del conciertazo de Bad Bunny en Costa Rica! Los cantantes no pararon de bailar, cantar y gozar cada momento del show“, escribieron en la descripción.

La publicación ha sido vista por muchas personas y, a pesar de que ya algún seguidor les aclaró que fue en Puerto Rico, no lo han modificado.

Pese a que en esta ocasión no fue en el país, el conejo malo, sí se presentará en Costa Rica este año, lo hará dos veces, el 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nacional.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

