Francesa que se llama Mae vino a Costa Rica y su viaje se hizo viral por lo que le pasó (imaginarán porqué)

Una turista francesa vivió una experiencia tan curiosa como divertida durante su visita a Costa Rica, luego de creer que todas las personas en la calle sabían su nombre. La historia fue compartida en TikTok y se volvió viral en cuestión de días.
La palabra que la confundió
La usuaria identificada como Mae Alva publicó un video en el que relata la anécdota que vivió al llegar al país. Según contó, comenzó a escuchar constantemente frases como “Mae, ven”, “Mae, mira” o “Mae, ¿qué tal?”, lo que la llevó a pensar que las personas la estaban llamando directamente.
“Anecdota de una francesa en Costa Rica. Mi nombre es Mae, cuando llegué a Costa Rica escuchaba a todo el mundo decir ‘Mae, ven’, ‘Mae, mira’, ‘Mae, ¿qué tal?’ y yo pensaba ¿por qué todo el mundo me llama? Spoiler, aquí significa amigo. Al final terminé acostumbrándome y ahora hasta respondo: ‘¿Nadie se llama Mae en Costa Rica?’”, escribió en la publicación.
Con el paso de los días entendió que la palabra no hacía referencia a su nombre, sino que se trata de un dicho popular costarricense utilizado en conversaciones informales.
El video no deja de sumar comentarios
La grabación tiene ya varias semanas en TikTok y continúa acumulando visualizaciones y comentarios. Muchos usuarios costarricenses reaccionaron con humor, mientras que otros aprovecharon para explicarle que el término no siempre significa “amigo” y que su uso depende del contexto.
Algunos incluso aclararon que no suele emplearse en espacios formales o ambientes laborales, donde el lenguaje tiende a ser más serio.
La anécdota, lejos de generar polémica, se convirtió en una muestra del choque cultural que viven muchos turistas al visitar Costa Rica y descubrir expresiones propias del país.
Nota realizada con ayuda de IA