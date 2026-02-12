Teleguía Imperdibles

Francesa que se llama Mae vino a Costa Rica y su viaje se hizo viral por lo que le pasó (imaginarán porqué)

Una usuaria de TikTok contó la divertida confusión que vivió durante su visita al país y el video ya acumula miles de comentarios

Por Hillary Chinchilla Marín

Una turista francesa vivió una experiencia tan curiosa como divertida durante su visita a Costa Rica, luego de creer que todas las personas en la calle sabían su nombre. La historia fue compartida en TikTok y se volvió viral en cuestión de días.

La palabra que la confundió

La turista francesa compartió su anécdota en TikTok y se volvió viral. (Captura/Captura)

La usuaria identificada como Mae Alva publicó un video en el que relata la anécdota que vivió al llegar al país. Según contó, comenzó a escuchar constantemente frases como “Mae, ven”, “Mae, mira” o “Mae, ¿qué tal?”, lo que la llevó a pensar que las personas la estaban llamando directamente.

“Anecdota de una francesa en Costa Rica. Mi nombre es Mae, cuando llegué a Costa Rica escuchaba a todo el mundo decir ‘Mae, ven’, ‘Mae, mira’, ‘Mae, ¿qué tal?’ y yo pensaba ¿por qué todo el mundo me llama? Spoiler, aquí significa amigo. Al final terminé acostumbrándome y ahora hasta respondo: ‘¿Nadie se llama Mae en Costa Rica?’”, escribió en la publicación.

Con el paso de los días entendió que la palabra no hacía referencia a su nombre, sino que se trata de un dicho popular costarricense utilizado en conversaciones informales.

El video no deja de sumar comentarios

La grabación tiene ya varias semanas en TikTok y continúa acumulando visualizaciones y comentarios. Muchos usuarios costarricenses reaccionaron con humor, mientras que otros aprovecharon para explicarle que el término no siempre significa “amigo” y que su uso depende del contexto.

Algunos incluso aclararon que no suele emplearse en espacios formales o ambientes laborales, donde el lenguaje tiende a ser más serio.

La anécdota, lejos de generar polémica, se convirtió en una muestra del choque cultural que viven muchos turistas al visitar Costa Rica y descubrir expresiones propias del país.

Llegó a Costa Rica y pensó que todo el mundo la conocía (Captura/Captura)

Nota realizada con ayuda de IA

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

