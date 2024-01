Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños, recordó vergonzosa experiencia con papá de Christian Gamboa

Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños pasó una de las situaciones mas vergonzosas de sus vida con papá con de Christian Gamboa

Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños, compartió que una de las situaciones más incómodas de su vida, fue con el papá de Christian Gamboa.

Salas es creadora de contenido en redes sociales, por lo que decidió subir un video donde se maquilla mientras contaba vergonzosa experiencia que pasó con la familia de Gamboa antes de un partido de la Sele.

Todo pasó en el último juego de eliminatoria mundialista para Rusia 2018, en ese entonces ella vivía en Canadá con Bolaños y viajó sola a Costa Rica para ver el partido y por eso se quedó con Melissa Salazar, la esposa de Gamboa, ya que son muy amigas.

Salas contó que su amiga le dijo que iban a estar solas con Felipe, hijo mayor del lateral, pero que estuviera tranquila porque no había hombres en la casa.

“Como estábamos solas y tenemos años de conocernos, yo me meto a bañar, salgo y se mete ella, pero estábamos en el mismo baño. Ella se bañaba y yo me estaba poniendo desodorante y eso, le pedí crema y salí a buscarla como Dios me trajo al mundo, cuando veo a un hombre de pie viéndome”, contó en el clip.

LEA MÁS: Íntimo amigo de Keylor Navas reveló que inesperado club va con todo por fichar al portero tico

Asegura que empezó a gritar que había un hombre, sin saber que se trataba del padre de Gamboa, que tenía llaves de la casa y entró a ver si había alguien.

“Yo tenía demasiada vergüenza, ella me decía ‘qué dicha que fue usted y no yo’ al final don Plácido me decía que tranquila, que él solo vio dos cocos gigantes, era demasiada la vergüenza”, concluyó entre risas.

El video se llenó de comentarios divertidos, entre ellos el de la esposa de Gamboa, que recordó divertida la situación.