¿Juega lotería? Famosa astróloga Mhoni Vidente revela los números de la suerte de marzo 2026

Marzo arranca con nuevas energías y muchos ya piensan en probar suerte. La astróloga Mhoni Vidente reveló los números de la suerte de marzo 2026 para los 12 signos zodiacales, ideales para quienes desean jugar lotería o intentar atraer abundancia.

La vidente, reconocida por sus predicciones astrológicas y numerológicas, compartió las combinaciones que podrían favorecer a cada signo durante este mes.

Números para jugar lotería en marzo 2026

Mhoni Vidente compartió los números que, según sus predicciones, atraerían suerte en marzo. (Foto IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Según Mhoni Vidente, estos son los números recomendados para cada signo:

Aries: 06, 17 y 29.



Tauro: 19, 32 y 37.



Géminis: 15, 44 y 51.



Cáncer: 01, 17 y 29.



Leo: 09, 13 y 44.



Virgo: 07, 23 y 31.



Libra: 04, 05 y 29.



Escorpio: 14, 25 y 49.



Sagitario: 11, 12 y 38.



Capricornio: 07, 30 y 64.



Acuario: 12, 15 y 30.



Piscis: 03, 18 y 35.

La astróloga explicó que estos números pueden utilizarse como guía en juegos de azar, decisiones económicas o movimientos importantes durante marzo, siempre acompañados de actitud positiva.

Marzo 2026 llega con cambios energéticos importantes, por lo que muchas personas buscan apoyo en la astrología para atraer prosperidad.

