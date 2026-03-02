Teleguía Imperdibles

¿Juega lotería? Famosa astróloga Mhoni Vidente revela los números de la suerte de marzo 2026

Si está pensando en jugar lotería este mes, Mhoni Vidente dio a conocer los números de la suerte de marzo 2026 para cada signo zodiacal

Por Hillary Chinchilla Marín

Marzo arranca con nuevas energías y muchos ya piensan en probar suerte. La astróloga Mhoni Vidente reveló los números de la suerte de marzo 2026 para los 12 signos zodiacales, ideales para quienes desean jugar lotería o intentar atraer abundancia.

La vidente, reconocida por sus predicciones astrológicas y numerológicas, compartió las combinaciones que podrían favorecer a cada signo durante este mes.

Números para jugar lotería en marzo 2026

Mhoni Vidente compartió los números que, según sus predicciones, atraerían suerte en marzo. (Foto IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Según Mhoni Vidente, estos son los números recomendados para cada signo:

  • Aries: 06, 17 y 29.
  • Tauro: 19, 32 y 37.
  • Géminis: 15, 44 y 51.
  • Cáncer: 01, 17 y 29.
  • Leo: 09, 13 y 44.
  • Virgo: 07, 23 y 31.
  • Libra: 04, 05 y 29.
  • Escorpio: 14, 25 y 49.
  • Sagitario: 11, 12 y 38.
  • Capricornio: 07, 30 y 64.
  • Acuario: 12, 15 y 30.
  • Piscis: 03, 18 y 35.

La astróloga explicó que estos números pueden utilizarse como guía en juegos de azar, decisiones económicas o movimientos importantes durante marzo, siempre acompañados de actitud positiva.

Marzo 2026 llega con cambios energéticos importantes, por lo que muchas personas buscan apoyo en la astrología para atraer prosperidad.

Nota realizada con ayuda de IA

