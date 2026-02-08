Netflix sube sus precios en Costa Rica: esto costará cada plan

La plataforma de streaming Netflix confirmó un aumento en el precio de sus planes en Costa Rica, un ajuste que ya se refleja para nuevos usuarios, mientras que quienes ya cuentan con una suscripción activa comenzarán a ver el cambio a partir de marzo.

¿A quiénes ya les aplica el aumento?

El aumento ya aplica para nuevos usuarios del servicio. (Shutterstock)

Según se puede comprobar en la página web oficial de Netflix, las nuevas tarifas ya están vigentes para las personas que contraten el servicio desde cero. En el caso de los usuarios actuales, el cobro con el nuevo precio se hará efectivo el próximo mes.

El ajuste representa un incremento de $1 en el plan Básico y de $2 en los planes Estándar y Premium, de acuerdo con la información publicada por la propia plataforma.

Estos son los nuevos precios de Netflix en Costa Rica

Plan Básico

Precio mensual: $9.99

$9.99 En colones: ₡4.855 mensuales (aprox.)

mensuales (aprox.) Resolución: 720p (HD)

720p (HD) Calidad de audio y video: Buena

Buena Dispositivos compatibles: TV, computadora, celular y tablet

TV, computadora, celular y tablet Pantallas simultáneas: 1

1 Dispositivos de descarga: 1

Este plan tuvo un aumento de $1.

Plan Estándar

Precio mensual: $14.99

$14.99 En colones: ₡7.285 mensuales (aprox.)

mensuales (aprox.) Resolución: 1080p (Full HD)

1080p (Full HD) Calidad de audio y video: Excelente

Excelente Dispositivos compatibles: TV, computadora, celular y tablet

TV, computadora, celular y tablet Pantallas simultáneas: 2

2 Dispositivos de descarga: 2

Este plan subió $2.

Plan Premium

Precio mensual: $17.99

$17.99 En colones: ₡8.743 mensuales (aprox.)

Resolución: 4K (Ultra HD) + HDR

4K (Ultra HD) + HDR Calidad de audio y video: Óptima

Óptima Audio espacial: Incluido

Incluido Dispositivos compatibles: TV, computadora, celular y tablet

TV, computadora, celular y tablet Pantallas simultáneas: 4

Este plan también tuvo un incremento de $2.

Netflix actualizó los precios de todos sus planes en Costa Rica. (Captura/Captura)

¿Cuándo verán el cambio los usuarios actuales?

Netflix indicó que quienes ya cuentan con una suscripción activa recibirán el aviso correspondiente y comenzarán a pagar el nuevo monto en marzo, manteniendo por ahora el precio anterior.

El ajuste se suma a una serie de cambios que la plataforma ha implementado en los últimos años, incluyendo modificaciones en el uso de cuentas compartidas y nuevas estrategias de monetización.