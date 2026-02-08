Teleguía Imperdibles

Netflix sube sus precios en Costa Rica: esto costará cada plan

La plataforma de streaming actualizó el costo de sus planes en el país. Los nuevos precios ya aplican para usuarios nuevos y llegarán en marzo a quienes ya tienen cuenta.

Por Hillary Chinchilla Marín

La plataforma de streaming Netflix confirmó un aumento en el precio de sus planes en Costa Rica, un ajuste que ya se refleja para nuevos usuarios, mientras que quienes ya cuentan con una suscripción activa comenzarán a ver el cambio a partir de marzo.

¿A quiénes ya les aplica el aumento?

El aumento ya aplica para nuevos usuarios del servicio. (Shutterstock)

Según se puede comprobar en la página web oficial de Netflix, las nuevas tarifas ya están vigentes para las personas que contraten el servicio desde cero. En el caso de los usuarios actuales, el cobro con el nuevo precio se hará efectivo el próximo mes.

El ajuste representa un incremento de $1 en el plan Básico y de $2 en los planes Estándar y Premium, de acuerdo con la información publicada por la propia plataforma.

Estos son los nuevos precios de Netflix en Costa Rica

Plan Básico

  • Precio mensual: $9.99
  • En colones: ₡4.855 mensuales (aprox.)
  • Resolución: 720p (HD)
  • Calidad de audio y video: Buena
  • Dispositivos compatibles: TV, computadora, celular y tablet
  • Pantallas simultáneas: 1
  • Dispositivos de descarga: 1

Este plan tuvo un aumento de $1.

Plan Estándar

  • Precio mensual: $14.99
  • En colones: ₡7.285 mensuales (aprox.)
  • Resolución: 1080p (Full HD)
  • Calidad de audio y video: Excelente
  • Dispositivos compatibles: TV, computadora, celular y tablet
  • Pantallas simultáneas: 2
  • Dispositivos de descarga: 2

Este plan subió $2.

Plan Premium

  • Precio mensual: $17.99
  • En colones: ₡8.743 mensuales (aprox.)
  • Resolución: 4K (Ultra HD) + HDR
  • Calidad de audio y video: Óptima
  • Audio espacial: Incluido
  • Dispositivos compatibles: TV, computadora, celular y tablet
  • Pantallas simultáneas: 4

Este plan también tuvo un incremento de $2.

Netflix actualizó los precios de todos sus planes en Costa Rica.
Netflix actualizó los precios de todos sus planes en Costa Rica. (Captura/Captura)

¿Cuándo verán el cambio los usuarios actuales?

Netflix indicó que quienes ya cuentan con una suscripción activa recibirán el aviso correspondiente y comenzarán a pagar el nuevo monto en marzo, manteniendo por ahora el precio anterior.

El ajuste se suma a una serie de cambios que la plataforma ha implementado en los últimos años, incluyendo modificaciones en el uso de cuentas compartidas y nuevas estrategias de monetización.

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

