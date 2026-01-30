Revelan el primer vistazo a John, Paul, George y Ringo en la nueva película de The Beatles

Sony Pictures reveló el primer vistazo oficial a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr en la nueva película de The Beatles, y la reacción de los fans no se hizo esperar, debido al impactante parecido entre los músicos originales y los actores que les darán vida en la pantalla grande.

Una revelación fuera de lo común

Los actores caracterizados como John, Paul, George y Ringo sorprendieron por su parecido. (Tomadas de X/Tomadas de X)

La presentación de las imágenes no se realizó mediante un tráiler tradicional. En su lugar, el estudio organizó una dinámica especial al esconder cuatro postales en el Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), institución vinculada históricamente a la banda. Fueron los propios estudiantes quienes encontraron las imágenes y las compartieron en redes sociales, provocando que se volvieran virales en cuestión de minutos.

En las postales aparecen Harris Dickinson, caracterizado como John Lennon; Paul Mescal, como Paul McCartney; Joseph Quinn, como George Harrison y Barry Keoghan, como Ringo Starr, con una recreación visual que sorprendió por su nivel de detalle.

Reacciones y reconstrucción histórica

Usuarios destacaron especialmente el parecido físico entre los actores y los integrantes del llamado “Cuarteto de Liverpool”, así como la cuidada ambientación. Las imágenes también muestran una reconstrucción detallada de The Cavern Club, el icónico recinto donde la banda comenzó a forjar su leyenda.

Comentarios como “se ven sorprendentemente bien”, “Barry Keoghan parece idéntico a Ringo” y “Paul Mescal realmente se parece a McCartney” dominaron las conversaciones en plataformas digitales.

Un ambicioso proyecto cinematográfico

La película, titulada “Fab Four”, estará dirigida por el ganador del Óscar Sam Mendes y no seguirá el formato de una biopic tradicional. El proyecto consta de cuatro largometrajes filmados de manera simultánea, cada uno narrado desde la perspectiva individual de John, Paul, George y Ringo.

Las historias se entrelazarán en momentos clave como sus presentaciones en The Cavern Club, la llegada a Estados Unidos, la grabación de Abbey Road y los episodios de mayor fama y tensión interna dentro de la banda.

El proyecto cuenta con los derechos musicales oficiales de The Beatles y con el respaldo de Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison, lo que permitirá el uso de las canciones originales.

Sony confirmó que el estreno del evento cinematográfico está previsto para abril de 2028.

